Tras el término de la temporada, comenzó “el corte” en O’Higgins de Rancagua. 14 son los elementos que finalizaron su vínculo con el conjunto celeste, de los cuales pocos seguirán, y los primeros en decir adiós fueron dos de los referentes de los últimos años.

Vía sus propias redes sociales, los dos últimos capitanes del equipo, Ramón Fernández (37) y Matías Cahais (33) dijeron adiós.

El volante, que podría recalar en Everton, expresó que “con mucha tristeza me despido de esta camiseta, de este club, con la frente en alto y agradecido de su gente”.

Ramón, que completó este año 181 encuentros defendiendo al elenco celeste, con el cual marcó 23 goles, dejó huella más cuando estuvo cerca de levantar un título en 2012 y también en 2016.

Mientras que, Matías Cahais, era quizás uno de los que en cancha se había ganado una oportunidad más en Rancagua. “Queridos celestes, hoy les escribo para contarles que no voy a seguir en el club. Hay decisiones que no pasan por mi, y gusten o no hay que aceptarlas”, dijo a través de Instagram. En total fueron 71 los partidos del argentino en el “Capo”, donde marcó 5 goles.

OTROS QUE SE MARCHAN

Llegó a mitad de 2021 para suplir la partida de Augusto Batalla a San Lorenzo y no seguirá. Alejandro “Oso” Sánchez (35) defendió a la celeste en 12 partidos y no dejó buenas sensaciones bajo los tres palos.

Mientras que, Santiago Romero (31) también se va. El volante, que llegó como una gran solución para salvar al club de caer a la B en 2020, donde fue figura, este 2021 bajó mucho su rendimiento y eso le costó perder la titularidad, más una lesión que lo alejó del final del torneo. El “Colo” actuó en 39 partidos y no convirtió en portería rival.

Además, otro defensa tampoco continúa. Matías Fracchia (26) también se despidió del conjunto rancagüino. El central, que llegó de la mano de Patricio Graff en 2020, actuó solo en 32 partidos y casi siempre ingresó desde el banco. “Ha sido un placer defender estos colores, estaré eternamente agradecido de O’Higgins”, aseguró también mediante una red social.

También dijo adiós el volante Iván Rozas (23), que llegó a préstamo desde Ñublense y tuvo apariciones en 25 partidos, no marcando goles.

Lo propio Carlos Muñoz (32). El atacante, que arribó en el segundo semestre para cubrir la ida de Gustavo Gotti, anotó dos tantos con la celeste en 12 participaciones.

EN DUDA

Hasta el cierre de esta edición, estaba aún en duda la continuidad de algunos jugadores. A saber: Albert Acevedo, Nelson Espinoza, Raúl Osorio, Matías Sepúlveda, Marcelo Larrondo, Alejandro Márquez y Felipe Seymour.

Además, en las últimas horas, se comenzó a hablar de una posible salida anticipada del delantero Facundo Castro, a quién le restan un semestre más de contrato y podría emigrar para que el club pueda hacer caja.