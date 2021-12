No es primera vez que escribimos de este tema, problemas mecánicos que sacan de circulación a algunos móviles hacen que se reduzca aún más la escasa flota de ambulancias que hay en nuestra región, así lo publicamos este jueves dando a conocer que una ambulancia sufrió graves problemas mecánicos cuando se dirigía a un procedimiento. Afortunadamente no hubo un accidente mayor que lamentar.

Se cuestionó por parte de los gremios la mantención de los móviles y desde el Servicio de Salud descartan esta opción (ver carta adjunta) y resaltan que se acercaron móviles de Graneros y Rengo para cubrir la demanda de Rancagua, que había quedado con una sola ambulancia para toda la capital regional.

Pero creemos que el foco no debiese estar en la mantención de los móviles, o mejor dicho en su parte mecánica, sino en lo escasos de los mismos que no alcanzan a cubrir las necesidades de atención pre hospitalaria de la zona. Suponiendo que todas las ambulancia SAMU están en óptimas condiciones en Graneros hay solo una, 3 en Rancagua, 2 en Rengo, 1 en San Vicente, 1 en Peumo, 2 en San Fernando, 1 en Chimbarongo, 2 en Santa Cruz y 1 en Pichilemu, totalizando 14 ambulancias de este servicio en nuestra región. Esta cuenta no considera los móviles de traslado que poseen consultorios u hospitales, son los móviles que responden a emergencias que ocurren en nuestras calles o traslados de pacientes graves.

Evidentemente esta flota no alcanza, tomemos en cuenta que solo en un accidente de transito de automóviles, con dos conductores lesionados ya se ocupan dos móviles. Problema mayor si el accidente involucra pasajeros o algún bus, mientras al mismo tiempo una persona -por ejemplo- podría estar sufriendo un infarto en el otro extremo de la ciudad. No es difícil encontrar testimonios de personas que han llamado al 131 y que han recibido como respuesta el que no hay móviles disponibles, o peor aún de lesionados, por ejemplo por caídas a nivel, que en primera instancia han sido atendidos por bomberos pese a que este servicio no corresponde exactamente a la institución voluntaria al no haber un rescate involucrado. Pero es necesario apoyar al SAMU.

No cuestionamos la entrega ni el profesionalismo de todos quienes laboran en este esencial servicio, que tantas vidas han salvado con los recursos que poseen. Sino al revés, decimos que necesitamos más de ellos, más SAMU que resguarde nuestras vidas.

Cuesta entender esta situación especialmente por los millonarios recursos que el CORE ha aprobado para la compra de ambulancias, pero la gran mayoría de estos móviles han sido destinadas a hospitales o centro de atención primaria y no son móviles avanzados como son los que se necesitan para este vital servicio de urgencia.

Es que no solo son necesarias ambulancias, inversión para los cuales la región tiene recursos, sino también se necesita personal capacitado para manejarlas y darles vida, entendemos que faltan recursos en la salud en general, pero las ambulancias no pueden ser olvidadas entre las prioridades. Para poder atender y curar a un paciente primero es necesario que llegue vivo al Hospital y estos operarios deben salir legalmente del presupuesto del Ministerio de Salud. Otra complejidad con que hoy se enfrentan es la falta de cupos para estas contrataciones, y la gran cantidad de funcionarios que se encuentran con licencia médica.

Extrañamos un mayor protagonismo de nuestras autoridades regionales para defender esta necesidad. Mucho que decir a este respecto debiese tener el Gobernador Regional, entendiendo eso sí que es fundamental el trabajo que nuestros parlamentarios puedan hacer en el congreso a la hora de revisar el presupuesto de la nación para el próximo año, en defender los necesarios recursos para poder contar con más ambulancias, inversiones poco visibles tal vez, que a lo mejor no entregan muchos votos pero que claramente pueden marcar la diferencia al momento de salvar una vida.

Pero además esperamos respuestas a nivel local y que no sólo se mantenga la situación como esta hoy, aunque no haya ambulancias en taller.

Luis Fernando González Vallejos.

Sub Director.