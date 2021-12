En el Teatro Municipal de San Fernando se dieron a conocer los resultados finales de la primera Encuesta de Acoso Sexual de la Región de O’Higgins, realizada por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins. Entre los resultados más importantes se destaca el alto nivel de personas que declararon haber sido víctimas de acoso, ya sea en espacios públicos o virtuales, cifra que llegó al 90.4%, mayor que el promedio nacional. También preocupante es que el 87.6% decidió no hacer ningún tipo de denuncia tras los hechos.

La encuesta se llevó a cabo de manera online entre junio y septiembre del presente año. Participaron 844 personas, la mayoría mujeres, llegando al 85.19% del total. El promedio de edad fue de 33 años, un 35.95% de las personas encuestadas tienen educación superior completa, mientras que un 55.46% estaban trabajando al momento de responder. Un 81.15% indicó que fue víctima de estos acosos en espacios públicos y un 43.44% en espacios virtuales.

Rocío Angulo, doctora en psicología y directora del Instituto de Ciencias Sociales, explicó que para este estudio se definió el acoso como cualquier acto de significación sexual que afecta a una persona que no haya consentido en éste. En esta categoría se encuentran los comentarios sobre el cuerpo, las tocaciones, captación de imágenes de partes íntimas o requerimientos de actos para la satisfacción de otras personas que resulten humillantes o intimidantes.

La Prorrectora de la UOH, Fernanda Kri, destacó la importancia del estudio, señalando que “hay muchas razones por las cuales contar con la información que hoy día vimos es de máxima importancia, los datos sobre acoso sexual no son conocidos y en general existe un bajo reporte de estas situaciones, ya sea por temor o porque no existen los mecanismos para hacerlo o por la normalización con la que la sociedad y las mismas mujeres entendemos muchas de estas situaciones. Por lo mismo, contar con esta información, levantada de forma rigurosa, permitirá visibilizar el problema con mayor claridad y tener evidencia contundente que no podrá ser cuestionada por aquellos que insisten en decir que el problema no es real o que son algunos casos”.

Y agregó que “el diseño de políticas públicas basado en evidencia obtiene mejores resultados y permite avanzar en forma sistemática en la resolución de estas realidades, de esta forma el proyecto STOP Acoso, no termina con la entrega de resultados, esto es recién el comienzo. En base a la información obtenida podrán realizarse preguntas concretas que permitirán indagar de mejor manera sobre las situaciones específicas y así diseñar intervenciones que efectivamente, logren los cambios positivos que esperamos”.

A la hora de entregar los resultados, la Dra. Rocío Angulo comentó que se tratan de «datos dramáticos que reflejan una situación compleja respecto del acoso sexual que a veces es considerado la forma menos grave de violencia sexual y como hemos visto en realidad no es inocua, no es algo que pueda ser considerado culturalmente y legalmente menos grave que una violación o un abuso sexual»

«Lo que más nos llamó la atención es el momento tan temprano que la encuesta sugiere que empieza a cometerse el acoso sexual, cuando encontramos que en la educación media es un contexto especialmente importante y eso nos abre una ventana, una oportunidad, que nos abre la puerta a hacer intervenciones potentes en términos de educación sexual integral».

En tanto, el alcalde de San Fernando, Pablo Silva dijo que “estas estadísticas y números nos sirven para poder ir haciendo acciones para prevenir este delito que afecta principalmente a nuestras mujeres y a nuestras vecinas. Es importante también atacar desde la cultura porque tenemos que cambiar nuestros paradigmas, cambiar la cultura de la agresión a una cultura más amorosa, para que nuestras mujeres y nuestros niños y niñas, puedan vivir mejor. Le agradezco enormemente a la Universidad de O’Higgins a través del Instituto Ciencias Sociales que nos hagan partícipes de estas estadísticas que son tan importantes para todas las comunas de la Región”.

La directora del ICSO indicó que el análisis de los datos de la encuesta seguirán siendo analizados por el equipo, con el objetivo de seguir sensibilizando a la ciudadanía sobre las consecuencias del acoso sexual.

Los resultados del estudio se pueden revisar en el siguiente link: https://drive.google.com/folderview?id=1iNaDJOKXFpp1nvuoUkQY9OgcaE7pJXZA