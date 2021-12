Aun cuando la pandemia por covid-19 continúa vigente y quienes se desempeñan en la red asistencial de O’Higgins permanecen haciendo frente a la enfermedad, nunca está demás hacer una pequeña pausa para reconocer a aquellas personas que destacan entre sus pares por el buen trato con el cual atienden a los miles de pacientes que acuden a los centros de salud en búsqueda de ayuda.

La instancia de reconocimiento busca reconocer a aquellos funcionarios de la red Hospitalaria y de APS que se caracterizan por entregar una atención humanizada, con actitudes y habilidades emocionales que privilegian las necesidades particulares de los usuarios, basándose en los principios de la empatía, respeto y tolerancia.

Para la directora (s) del Servicio de Salud O’Higgins, María José De Witt, “participar de esta ceremonia tiene un significado especial, porque he tenido la oportunidad de ver cómo una palabra amable, una sonrisa o una mirada acogedora pueden ser tan sanadoras como el mejor de los medicamentos. Tal vez en esta oportunidad deberían ser muchos más los reconocimientos que deberíamos entregar, porque esta pandemia nos ha mostrado la humanidad del personal que trabaja en salud y que, a pesar de las sobrecargas laborales, se ha dado tiempo para tener una palabra de aliento o de apoyo hacia quienes lo necesitan”.

En representación de los galardonados, hizo uso de la palabra la enfermera Constanza Rivera, del CESFAM Eduardo de Geyter de Rancagua, quien expresó que “la mayor satisfacción para una como enfermera o profesional de la salud es el reconocimiento de nuestros usuarios. La vida a veces da muchas vueltas y uno debe siempre ponerse en el lugar de cada uno de nuestros pacientes, a todos nos gustaría que nos traten de forma humana. Yo soy enfermera de terreno, trabajo en atención domiciliaria, ahí se encuentran diversas situaciones día a día y se tiene que estar a la altura de cada paciente y siempre con la convicción de hacer un buen trabajo desde el punto de vista social y técnico”, afirmó.

Las acciones de buen trato al usuario no son privativas del personal asistencial, puesto que al tratarse de un trabajo en equipo, quienes desempeñan labores en áreas administrativas también destacan por su buen trato, como es el caso de Patricia Contreras Retamales, oficial administrativa de la oficina de personal del Hospital de Graneros, para quien “es un reconocimiento importante, ya me queda poquito en el servicio y realmente me gustó la premiación porque ahí se ven que dan frutos los esfuerzos que una hace para atender bien, para que quede bien el nombre del hospital, agregando que “yo siempre he dicho que soy de la vieja escuela, y las generaciones nuevas son distintas, ojalá que venga gente que trabaje para las personas, trabajar en el servicio público es trabajar para las personas, y eso a mucha gente se le olvida” concluyó.