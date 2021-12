La ecuación alegría más emoción se reflejó en el rostro de 90 niños y niñas de Coya que el 11 de diciembre cumplieron un sueño: jugar en la cancha del estadio El Teniente. La actividad fue el cierre de un campeonato de futbolito y también parte del inicio del Plan Divisional de Calidad de Vida organizado por Codelco y que busca compartir y promover valores como el juego limpio, el compañerismo, el compromiso y la perseverancia.

El gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de la División El Teniente, Germán Sandoval, planteó que “estamos contentos y satisfechos por esta jornada de esparcimiento deportivo. Han venido niños y sus familias y lo hemos hecho con el interés y principal obligación de compartir nuestros activos e instalaciones y hacer del deporte un vehículo de integración y objetivo”.

“Ha sido una actividad que se ha desarrollado durante varias semanas en Coya y que hoy día culmina, con una gran actividad acá en el estadio El Teniente, donde los niños y niñas puedan conocer que también nuestros vecinos y amigos de Coya, acompañaron a sus hijos y nietos. Muy contento con este trabajo coordinado con Codelco”, comentó Juan Carlos Abud, alcalde de Machalí.

TESTIMONIOS

Niños y niñas comparten su felicidad

Renata Belén Guerrero Salinas:

“Ha sido una actividad muy buena y quiero que se siga haciendo. Fue muy bueno y bacán”.

Amanda Ponce:

“Fue todo muy bueno. Me encantó el partido porque la cancha estaba perfecta para jugar”.

Amaro Miranda:

“La pase muy bien. Llegar con mi equipo al estadio El Teniente ha sido una sensación muy agradable”.

Benjamín Pérez:

“La cancha estaba muy rápida entonces fue muy grato el juego. Me gustó que hagan esto por el esfuerzo que dimos”.

Alonso Vásquez:

“Siempre la veía la cancha en la tele y estaba nervioso por jugar. Al final estuvo divertido, lo0 mismo que la premiación.

María Jesús Rojas Escobar:

“A mi me gusta mucho haber jugado aquí. Ahora se notan más mujeres en los deportes en si, no solamente en el fútbol y eso me gusta mucho”.

