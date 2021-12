Este miércoles, en el Juzgado de Garantía de San Fernando, se llevó a cabo el control de la detención de los cinco implicados en la investigación por fraude al fisco que lleva adelante la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional respecto de la Corporación Municipal de Educación y Salud de esta comuna.

Dos de los detenidos, corresponden a los ex alcaldes Luis Berwart y Juan Paulo Molina, además del ex secretario general de la entidad, Leonidas Quiroga, y los ex funcionarios Pablo Bravo y Carlos Bozo.

En la audiencia, que fue presidida por la jueza Rosa Cáceres, comparecieron los implicados en el caso junto a sus abogados defensores. En primera instancia, se alegó respecto a la legalidad de la detención a solicitud de la defensa de uno de los implicados, ante lo cual la Fiscalía -a través de la fiscal Fabiola Echeverría- se opuso, negación que fue ratificada por la magistrado.

A renglón seguido, se determinó la ampliación de la detención por 48 horas de cuatro de los aprehendidos (Berwart, Quiroga, Pablo Bravo y Carlos Bozo), es decir, hasta el próximo viernes, siendo trasladados hasta la Cárcel de Rancagua. Audiencia de formalización que quedó programada a las 11 horas.

Hay que señalar que, la investigación, surgió a raíz del último informe de Contraloría donde se registraron inconsistencias en montos que superan varios miles de millones de pesos.

MOLINA FORMALIZADO

En tanto, el ex alcalde Juan Paulo Molina fue formalizado en calidad de autor de los delitos de fraude de subvenciones y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, por un monto superior a los 37 millones de pesos.

Según la fiscal, la operación comprendió la organización para obtener fraudulentamente recursos económicos para destinarlos a campañas políticas, la creación de sociedades prestadores de servicios a través de terceros, utilización de documentación de empresas que no prestaron servicios, entre otras. Junto con ello, expuso que se contrató a personas que no desempeñaron labores en la Corporación tanto con contratos de trabajos como honorarios, esto mediante una empresa de comunicaciones constituida por Molina y la ex tesorera de la CORMUSAF, Tania Miranda.

De acuerdo a lo manifestado por Echeverría, Molina declaró a la policía donde manifestó haberse reunido -en varias oportunidades- con Luis Berwart en la piscina municipal, donde habrían acordado la prestación de servicios.

En este caso, el ex edil quedó bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total, con la prohibición de comunicación con los otros imputados de la causa y representante de la empresa de comunicaciones por los 90 días que dure la investigación.