Por: Camila González Villarroel

Ya con las elecciones a la vuelta de la esquina, cada candidato presidencial comienza a visibilizar cada vez más cuáles serían los ejes de sus posibles mandatos..

La seguridad pública es primordial para la mantención del país y es así como lo refleja Eduardo Vergara asesor en la materia de la candidatura de Gabriel Boric, quien no titubea al señalar cuáles han sido las expresas peticiones del candidato “Gabriel Boric nos ha pedido que pongamos atención y compromiso sobre las urgencias y la principal que tiene el país es recuperar la paz en los barrios, es desarmar los territorios para que no permitamos que más armas queden en manos de narcotráfico y crimen organizado y que particularmente, los recursos públicos de seguridad estén donde más se les necesitan. No solamente más policías, sino que los mejores policías en los lugares donde la ciudadanía tiene una mayor demanda por la seguridad”.

De forma más específica, el director ejecutivo de Chile 21, indica cuáles podrían ser los focos de atención en la región, adelantando un crecimiento de problemas en seguridad pública: “En lo particular, a la región de O’Higgins que conozco muy bien, es el claro ejemplo de una región que vive con los dramas de la inseguridad a nivel urbano como también rural. En lo urbano hemos visto el crecimiento del narco tráfico en comunas como Rengo, San Francisco de Mostazal, Rancagua, San Fernando y Santa Cruz. Gabriel nos ha pedido que pongamos un foco particular en las regiones, entendiendo que los cuidados y temores de cada región son dramáticamente diferentes”.

En cuanto a lo que se busca al tomar medidas en torno a la seguridad de la ciudadanía, más específicamente en la sexta región Vergara puntualizó que “lo que tenemos que hacer es recuperar el espacio que el estado ha perdido en los barrios. En la ciudad de Rancagua se conoce perfectamente cuáles son los barrios donde hay narcotráfico y criminalidad y lo mismo ocurre por toda la región. Al mismo tiempo, también hemos visto como poblaciones antes eran totalmente pacíficos y las personas podían caminar con seguridad, hoy están tomados por el crimen. Lo que necesitamos es una intervención real y presencia absoluta del estado”. Sumado a lo anterior, aseguró que es un trabajo en conjunto con la policía: “Tenemos que tener la seguridad de que el gobierno puede actuar sin ambigüedades y con mucha dureza, sin tolerancia contra el crimen, la delincuencia y el narcotráfico sin ceder un solo centímetro, pero al mismo tiempo también necesitamos que nuestras policías recuperen la confianza y la legitimidad para que puedan hacer su trabajo”.

Una iniciativa que destacó por parte del municipio de la ciudad histórica fue la puesta en marcha de una dirección de seguridad pública: “Una muy buena noticias es que la ciudad de Rancagua tendrá una dirección de seguridad pública. Nos gustaría que todas las comunas de la región de O’Higgins tuvieran una para que no solamente se profesionalice la labor de protección y prevención. No existirá ningún centímetro al crimen, ningún centímetro al narcotráfico y es bueno que la ciudadanía lo sepa”.

Finalmente, la voz de Gabriel Boric en cuando a seguridad pública hizo un llamado a la comunidad para tener en consideración las dos opciones al momento de sufragar este domingo 19 de diciembre: “Hoy día la comunidad tiene dos opciones; la profundización de un modelo fracasado del gobierno de Sebastián Piñera que José Antonio Kast quiere profundizar, pero además ha demostrado como dijo en el último debate que incluso está disponible a ejercer una serie de prácticas que recuerdan más al proceso de la dictadura. Por otro lado está un gobierno que se va a tomar la seguridad con mucha firmeza, con mucha frontalidad, con las mejores capacidades de expertos y sobre todo con mucho conocimiento territorial, empoderando a los municipios y a las gobernaciones regionales. Se harán las reformas necesarias para que nuestros carabineros puedan contar con la credibilidad y legitimidad, pero por sobre todo con los recursos para hacer su trabajo”.