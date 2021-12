Bomberos de la comuna de Coltauco durante la tarde de este miércoles trabajaron en un incendio estructural que afectó a una barraca ubicada en el sector del Cruce Idahuillo, kilómetro 32 de la Ruta H-30, siniestro que tuvo peligro de propagación, por lo que se solicitó apoyo a los Cuerpos de Bomberos de las comunas de prácticamente toda la provincia de Cachapoal.

Al llegar los diferentes Cuerpos de Bomberos el fuego estaba en fase de libre combustión, lo que originó que prácticamente la totalidad de la madera existente en el lugar fuera destruida por el fuego. El siniestro que a esta hora (17:20) aún no ha sido declarado como controlado, no habría dejado a personas lesionadas y no se mantienen seguros comprometidos, instruyéndose la presencia de Labocar para que inicie la investigacion de los hechos.

El propietario de la barraca hasta la tarde de este miércoles aún no realizaba el avaluó aproximado de lo destruido, informándose que el fuego comenzó a la hora en que los trabajadores del lugar se encontraban almorzando.