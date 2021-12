Que la gente cambie de opinión, es bueno. Sin embargo los cambios son resultado de un proceso natural, reflexivo, comparativo y que requiere tiempo para que ese cambio sea real y represente las nuevas visiones.

Los cambios reales y profundos no se producen en pocas horas o días. No es natural ni sincero, más bien esos cambios son cosméticos, superficiales y débiles. Son cambios de shock. De tal forma que en el andar, esa visión volverá con seguridad a su punto de origen. Y si esos cambios son oportunos para lograr objetivos materiales, de poder, de afectos; con mayor razón. No son cambios; son estrategias de reposicionamiento o marketing para ocupar esos espacios más rentables, y beneficiosos.

De tal forma que la pregunta es simple, ¿podrán esas personas que cambian sólo para seducirnos, son garantías reales de que sus “cambios” serán la palanca para desarrollar sus promesas?, o es simplemente un cazabobos, una trampa?.

Cuántas veces nos hemos enfrentado a personas que proclaman sus cambios sólo con el objetivo de captar voluntades, afianzar control sobre otros (as).

“De verdad he cambiado, no lo volveré hacer…!te lo prometo!”.

La vulnerabilidad en la que se encuentra nuestro país, en la disyuntiva de elegir entre dos malos candidatos presidenciales, en que uno mágicamente promete no ser como ha sido siempre y el otro en retornar con principios que hemos rechazado históricamente.

¿Qué garantías nos ofrece Boric y Kast?, ¿qué nivel de gobernabilidad y certeza pueden otorgar al país?

La violencia y agresividad de Boric y sus aliados, su incapacidad de autocontrol e incipiente autoritarismo y ofertones contra el recuerdo de una dictadura feroz por el otro lado.Símbolos versus realidades futuras.

Estamos entre la espada y la pared. Lo único cierto es que ya hemos pasado por la experiencia de controlar a la derecha, pero no tenemos experiencia en controlar a una izquierda angustiada por el acceso al poder total incluso sobre la prensa.

Lo importante es no olvidar que el modelo neoliberal fue posible gracias «también» al silencio y abstenciones de la izquierda, gracias a la profunda corrupción de un lado y otro, gracias a las políticas de cocinas, en donde tanto la izquierda como la derecha recibieron recursos económicos y mantuvieron el poder en complicidad siniestra, gracias a los peores sectores que representan precisamente a ese pasado que todos queremos dejar alguna vez.

La decisión es nuestra, sin dejar de olvidar que estamos frente a un nuevo congreso más equilibrado y a una nueva constitución que podría ser aprobada o rechazada. Estamos en el limbo. Así que todo puede suceder. Pero no podemos olvidar que la Asamblea Constituyente tiene en sus manos los designios inmediatos del modelo futuro de nuestra democracia. Izquierda o derecha. Apruebo o rechazo. Boric o Kast.

¿A quién podremos controlar mejor de ser electo?

Orlando Alfonso Olave