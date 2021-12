Por: Camila González Villarroel

Evelyn Matthei y Paula Daza se convirtieron en las dos mujeres fuertes de la campaña de José Antonio Kast, La piti y la poti, como se denominan entre risas, tienen una química que traspasa pantallas y además, las mismas convicciones; Aseguran que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile. Independientemente de esto, ambas creen que aún hay cosas que mejorar, pero siempre siguiendo el camino del candidato republicano.

Más de alguno sentirá curiosidad del por qué estas mujeres de la política deciden sumarse al comando de Kast, sobre todo, porque en el caso de Daza, quien estaba llevando un exitoso paso por el Ministerio de Salud, siendo una de las mejores evaluadas del gobierno. Ella, lo explica: «Antes de contarte del debate propiamente tal, quiero contarte por qué estamos acá. Yo quiero que la gente de O’Higgins entienda por qué nos hemos sumado a esta campaña de José Antonio Kast. Yo era subsecretaria de Salud Pública y a mi me pasó una cosa cuando él ganó la primera vuelta y vi que salió a hablar. Una de las cosas que hizo fue sacarse ese pin del Partido Republicano y decir: yo ahora soy el candidato de todos los chilenos. En ese contexto abrió una puerta para hacer el futuro presidente de un grupo mucho más ampliado, es por eso que cuando él me invitó, yo me sumé a esta campaña».

Por su parte, la actual alcaldesa de la comuna de Providencia señaló sobre el sumarse a la campaña de Kast que le sorprendió la decisión de Daza y que tampoco se iba a quedar atrás: «Cuando yo vi que se sumó Paula, le escribí y le dije oye, eres una reina. Dejó un puesto en el cual lo estaba haciendo brillante, que ella además quería mucho y que estaba siendo muy reconocido por todo el mundo, de hecho tenía la mejor evaluación de todos los miembros del gobierno. Dejar todo eso para meterse en una campaña habla de una persona maravillosa, entonces yo le dije cuenta conmigo para lo que sea (…) decidimos trabajar juntas porque nos complementamos mucho”.

LOS PUNTOS ALTOS DEL DEBATE

Este lunes se vivió el último debate presidencial de cara a las elecciones de este domingo. En el espacio televisado, ambos candidatos jugaron sus últimas cartas para sumar o restar adeptos. Es en este punto que las mujeres del comando de José Antonio Kast tienen sus opiniones.

Evelyn Matthei: «Claramente, el tema más fuerte fue el de las pensiones, lo que él aclaró. El dinero que haya ahorrado la gente, esa plata de es de ellos y será heredable. Yo creo que ese es un punto muy importante, porque además en el otro sector no será heredable, o sea, una persona se muere y la plata se pierde (…) en realidad, si una persona se muere, la plata no la van a recibir sus hijos”.

Paula Daza: «El otro tema que José Antonio siempre ha revelado desde el día 1 de su campaña y su preocupación por el, porque aquí más allá de las palabras, tiene que haber una disposición a solucionar los problemas y José Antonio ha estado absolutamente vinculado y ocupado de lo que está pasando en nuestro país con respecto al tema de seguridad. Hoy día tenemos un tema de seguridad, especialmente en zonas de la región Metropolitana y en regiones, donde estamos viendo inseguridad en las familias, donde no se atreven a salir a las calles, donde los niños no pueden salir a jugar, donde todos los días estamos escuchando situaciones particulares de agresiones, también donde las mujeres son violentadas, por lo tanto la protección de la familia, mujeres y niños es uno de los pilares más elementales de su programa».

SEGURIDAD SOCIAL

Un tema que preocupa y que constantemente está sobre la mesa es el de la seguridad. Para Matthei y Daza este es de suma importancia, pero es la mandamás de la municipalidad de Providencia quien aporta mayores datos en torno a la temática, puntualizando que: «Los barrios y seguridad social es lejos lo más importante y en ese sentido hay un modelo a seguir y es uno que se implementó por un alcalde en Medellín. Lo que hicieron ellos y que nos gustaría hacer a nosotros acá es mirar, por ejemplo, una población en la que entras y sacas los narcotraficantes, entonces hay que limpiarlos, mandarlos a la justicia, quitarles los bienes que tienen, pero además de limpiar rápido el sector geográfico, tu lo que haces es entrar con soluciones y ayudas para la gente que vive ahí. Por ejemplo, haces una área verde, haces juegos para los niños, mandas instructores de fútbol para niños y niñas, armas redes de apoyo para mujeres emprendedoras, haces un salón donde la gente se puede juntar. En el fondo, lo que se hace es intervenir el barrio para que sea más amable, la gente se conozca, para que los niños puedan jugar».

Sumado a lo anterior, la ex candidata presidencial hace hincapié en cómo poder frenar la delincuencia desde su raíz: «En cuanto a delincuencia, uno tiene que intervenir en dos áreas; carabineros, pdi, inteligencia para ir sabiendo cuáles son las bandas que están operando y nosotros en Providencia hemos tenido mucho éxito con eso, ahora, tenemos claro que en la comuna también tenemos mucho más dinero que en otras municipalidades. Pero por otro lado, tu tienes que intervenir con una alerta de cuando los niños dejan de ir al colegio, cuando eso pasa, es probablemente porque anda con malas juntas y es ahí cuando hay que intervenir de forma inmediata».

LA FIGURA DEL DELEGADO PRESIDENCIAL

Al momento de ser electo el gobernador regional, figura que es acompañada por la del delegado presidencial, puesto que es designado por el gobierno, que dividió el poder el ex intendente regional. Al ser consultadas sobre este tema, Daza y Matthei coinciden en que las decisiones deben ser tomadas por los municipios.

Evelyn Matthei: «Esa ley es muy mala, la que salió de regionalización y que elige al gobernador, pero además está el delegado. La verdad es que no está claro quien tiene la facultad, pero más que en las regiones, yo apostaría en las municipalidades. Son los alcaldes de verdad los que tienen la mayor conexión con sus comunas porque también pasa a nivel de región que se quejan de Santiago porque se lo comía todo, pero también en las regiones hay un centralismo y seguramente en O’Higgins es Rancagua la que se lleva la mayor parte. Por eso yo, más que el tema de la región, yo fortalecería las municipalidades porque ellos son lejos los que más saben que es lo que necesita la comuna».

Paula Daza: «Yo acá me sumo a lo que dice Evelyn, ya que es muy importante. Ustedes en O’Higgins tienen mayores índices de inmigrantes que en otras comunas de Chile, seguramente por el trabajo agrícola y minero y eso hace que las políticas públicas en O’Higgins no pueden ser igual que las de Magallanes, por ejemplo, porque tienen realidades totalmente distintas y es por eso que tienen que fortalecerse estas autoridades locales para que tomen decisiones que impacten a su comuna».

EL LLAMADO PARA ESTE DOMINGO

Finalmente, las mujeres del comando de Kast realizaron un llamado a la comunidad para que este domingo vayan a votar con conciencia, ya que a su parecer, la elección del próximo presidente de Chile puede marcar un nuevo antes y después en la política.

Evelyn Matthei: «Nos estamos jugando el futuro de Chile y acá en realidad acá estamos optando por algo que ha funcionado en los últimos 30 años, donde hay que hacer muchas modificaciones, pero que ha funcionado. Hoy día, por ejemplo, nos juntamos con Paula con diferentes mujeres migrantes y les preguntamos por qué se habían venido a Chile y su respuesta fue porque Chile es un país que funciona (…) Me parece que tener al partido comunista como principal aliado de Boric, a mi, no me da ninguna tranquilidad. Esta es una votación muy importante si usted quiere mantener y mejorar lo que hay hoy día y con libertad, vote Kast».

Paula Daza: «Yo le quiero hablar principalmente a todas las personas de clase media que les cuesta todos los días salir adelante. El programa será enfocado en ellos, hay un programa muy importante enfocado en ellos, en las personas más vulnerables, en las personas independientes y estamos seguros que el mejor proyecto para mejorar la calidad de vida de ellos, de su familia y de sus hijos es José Antonio Kast. Asique el día domingo hay que levantarse y es un día muy importante para decidir el futuro de nuestros hijos y las futuras generaciones. No estamos para experimentos».