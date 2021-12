Hasta nuestras oficinas llegaron Claudio Ortíz Mendoza junto a su madre Estrella, una adulta mayor de 84 años de edad y afectada de una discapacidad.

Este rancagüino es el que se hace cargo de su progenitora que lo requiere a un cien por ciento, por lo cual necesita generar ingresos y vio nuestro medio de comunicación como una ventana para dar a conocer su caso y que le puedan brindar ayuda.

Claudio nos comenta “Necesito de la posibilidad que alguien me puedan donar un carro de comida o la posibilidad de comprar uno a largo plazo y un horno para hacer mis productos (Pan, Galletas navideñas) para así poder trabajar en forma independiente y no dejar sola a mi madre en casa. Además la Municipalidad me está dando la oportunidad de trabajar en el rubro que me acomoda por mi situación”.

Si alguien se interesa en darle una mano, se pueden contactar al +56 973522303, al email lauramunozampuero@gmail.com, o aportes voluntarios a la cuenta RUT del Banco Estado N°9738868 (c.i. 9.738.868-7).