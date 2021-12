Luego de la audiencia de formalización del ex alcalde de San Fernando, Juan Paulo Molina, quien quedó bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total por 90 días producto de la investigación liderada por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de O’Higgins, su abogado defensor, Cristian Toro, acusó otro tipo de motivaciones respecto a los cargos que se le imputan a su defendido.

Toro, que en el periodo en que Molina fue alcalde, dirigió la Corporación Municipal de Educación, Menores y Salud de la capital provincial, señaló que el ex edil –a través de la empresa de asesorías “prestó los servicios y por estos servicios recibió el pago correspondiente. No se constituyó la empresa para defraudar como dijo la Fiscalía, sino que se constituyó mucho antes”.

Es más, añadió que “los argumentos de nuestra defensa son que, efectivamente, Juan Paulo Molina prestó estos servicios a la Corporación Municipal, se los prestó a través de su presidente, don Luis Berwart, y que a través de esos servicios se pagó los honorarios correspondientes”.

A su vez, expresó que “nos llama la atención la actitud de la Fiscalía, quienes buscaron la imputación de mi representado sin haber tomado en consideración que hay otras personas que tendrían una responsabilidad mayor”. A lo anterior, agregó que “creemos que es una razón mediática, el titular es muy fuerte, dos ex alcaldes detenidos”.

Junto con ello, sentenció que en este caso, “estamos claro que, mi representado, es inocente, que no ha cometido ninguna irregularidad, que no ha cometido ninguna falta y ningún delito como se ha señalado aquí”, y que “mi representado prestó declaración a la fiscal, no tenemos nada que ocultar. Acá es claro que hay intencionalidad de otro tipo y no nos vamos a prestar para juegos políticos de algunos”. En este punto, recalcó que sus dichos apuntan directamente “al accionar del Ministerio Público y de los querellantes en particular, porque quisieron enlodar a mi representado”.

La investigación, que surgió a raíz del informe de Controloría que detalló inconsistencias millonarias en rendiciones de dinero al interior de la entidad dependiente de la Municipalidad de San Fernando, sigue su curso y en el caso de Molina, además del arresto domiciliario total se le prohibió comunicación con los otros involucrados en el hecho.