Por: Camila González Villarroel

La elección del nuevo presidente de Chile está a la vuelta de la esquina, es por eso que hay que preparar todo con antelación para no sufrir un inconveniente en plena jornada electoral. En esta nota, podrás encontrar algunas cosas que quizás no tenías consideras y te pueden ayudar a llevar mejor el trámite.

Ley Seca

Un fin de semana más corto es el que vivirán los amantes de la vida nocturna. Según el articulo 116 de la Ley Orgánica Constitucional, se prohíbe la venta de alcohol durante las elecciones de este domingo 19 de diciembre. La medida ya impuesta en los procesos eleccionarios anteriores comenzará a regir a partir de la madrugada de este domingo a eso de las 05:00 horas y se extenderá hasta dos horas después de la jornada de elección, es decir, a eso de las 20:00 horas aproximadamente.

¿Cuáles serán los horarios para ir a votar este domingo 19?

Este domingo se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se enfrentan Gabriel Boric (Convergencia Social) y José Antonio Kast (Partido Republicano) y se espera una alta votación al igual que en la primera instancia. Se espera que esta vez, el proceso sea mucho más rápido y expedito ya que sólo existirá una papeleta, no como en los comicios pasados cuando eran cuatro.

Dentro de las dudas más comunes está conocer cuáles serán los horarios en que las personas podrán acercarse a ejercer su voto; al igual que las elecciones pasadas, los votantes podrán sufragar desde las 08:00 hasta las 18:00 horas en los diferentes recintos establecidos.

Un punto importante a destacar es que según se informó desde el Servel, las mesas no podrán ser cerradas hasta que el último votante marque sus preferencias, es decir, si a las 18:00 horas hay personas en la fila, se debe esperar a que ellas ejerzan su deber cívico.

¿Quiénes pueden votar este domingo en la segunda vuelta presidencial?

Este domingo se define quién será el próximo presidente de la república. En las opciones está Gabriel Boric, quien pertenece al partido de Convergencia Social, mientras que su contendor, José Antonio Kast pertenece al partido Republicano.

Pero, no todos pueden acudir a las urnas este domingo, por eso, esto es lo que debes tener el consideración para saber si puedes votar o no; lo principal es que seas mayor de edad. Si cumpliste tus 18 años luego del 21 de noviembre no estarás habilitado para emitir tu voto, por lo que no acudas a los centros de votación.

Debes portar tu carnet de identidad o tu pasaporte para poder emitir tu sufragio. Desde Servel indicaron que esto no puede ser modificado y que quienes cuenten con su documento vencido hasta el 1 de octubre del 2019 podrán de igual forma marcar su preferencia en las urnas.

Es importante también cumplir con todas las normas sanitarias correspondientes, por lo que al momento de asistir a los recintos recuerda usar tu mascarilla de forma permanente, tener una distancia física de al menos un metro, portar tu alcohol gel y tu lápiz pasta azul personal.

Si tienes más dudas acerca quién puede votar, ingresa al sitio https://presidenciales2021.servel.cl/quienes-pueden-votar/ donde podrás encontrar la información oficial.