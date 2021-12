Las clases han terminado oficialmente para las alumnas y alumnos de los establecimientos educacionales municipales en Olivar. Pero, lo que para algunos puede ser sólo el inicio de las vacaciones, para los alumnos de 8vo básico del Colegio María Villalobos en Olivar Alto y de la Escuela Nuestra Señora de la Merced en Olivar Bajo, es el término de una linda etapa.

Es por esto, que los directores de ambos establecimientos, junto a sus profesores, quisieron despedirlos cariñosamente montando ceremonias de graduación que se llevarán en la memoria por siempre.

Asimismo, el colegio de Gultro y el Liceo Juan Hoppe Gantz, hicieron lo propio con los estudiantes de 4to medio, quienes se despidieron definitivamente de su vida escolar, para afrontar nuevos desafíos ya sea en la educación superior, o en el mundo laboral.

Sobre estas graduaciones, la alcaldesa María Estrella Montero señaló que “una de las actividades que más disfruto, son las graduaciones de las niñas y niños de nuestra comuna. Este año, tuvimos la suerte de poder realizar estas actividades, todo gracias al compromiso de los padres que han llevado a sus hijos a vacunarse, lo que nos ha permitido tener un poco más de libertad y aprender a convivir con la pandemia”.

La alcaldesa agregó “Ver a los apoderados orgullosos con los logros de sus hijos me emociona, y lo que más me reconforta es ver la calidad de personas que hemos estado formando en nuestros establecimientos. Niñas y niños respetuosos, cariñosos, comprometidos y esforzados. Sabemos que los últimos años no fueron fáciles con las clases online, y tampoco para los profesores, por lo que estas generaciones que se han graduado tienen doble mérito, tuvieron que adaptarse a un sistema nuevo, lleno de complejidades, lejos de los amigos, y aun así, lograron la meta. Sólo me queda felicitarlos y desearles lo mejor en su futuro”, concluyó.