En el gimnasio municipal de San Fernando se llevó a cabo una nueva fecha del campeonato de básquetbol senior +40, certamen donde participan elencos de la capital provincial de Colchagua, Santa Cruz y también de Rancagua.

En esta oportunidad, se midieron los rancagüinos de Old Boys contra los santacruzanos de Masters. Los colchagüinos se impusieron por 52-32. Este resultado relegó al elenco que dirige Samuel Barra al quinto puesto, por lo que tendrán que nuevamente jugar frente a su último rival. Al respecto, Barra se mostró un poco molesto con la derrota indicando que nada de lo entrenado se hizo en el campo de juego, que se lanzó poco y al contrario los rivales, anduvieron muy afinados con los lanzamientos consiguiendo su primer triunfo en el torneo.

En el segundo partido, se enfrentaron los quintetos de Transdaga de San Fernando y Manzanal de Rancagua. En este lance festejó el quinteto del sector oriente de la capital regional pues se impuso por 80-62, en un juego donde ambos elencos contaron con un buen porcentaje de conversiones.

Finalmente, en el cierre de la jornada, se midieron los favoritos. El organizador, Aley, venció a su símil de Maxi Rancagua por 73-57.

Cabe señalar que, el próximo lunes 20, desde las 19.30 horas, se jugaran los tres partidos finales de la competencia, en donde se enfrentaran de la siguiente forma: Old Boys vs Masters (19.30 horas), Manzanal vs Transdaga (20.30 horas) y Aley vs Maxi Rancagua (21.30 horas). La entrada para los partidos es gratuita.