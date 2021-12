Este domingo se define quién será el próximo presidente de la república. En las opciones está Gabriel Boric, quien pertenece al partido de Convergencia Social, mientras que su contendor, José Antonio Kast pertenece al partido Republicano.

Pero, no todos pueden acudir a las urnas este domingo, por eso, esto es lo que debes tener el consideración para saber si puedes votar o no; lo principal es que seas mayor de edad. Si cumpliste tus 18 años luego del 21 de noviembre no estarás habilitado para emitir tu voto, por lo que no acudas a los centros de votación.

Debes portar tu carnet de identidad o tu pasaporte para poder emitir tu sufragio. Desde Servel indicaron que esto no puede ser modificado y que quienes cuenten con su documento vencido hasta el 1 de octubre del 2019 podrán de igual forma marcar su preferencia en las urnas.

Es importante también cumplir con todas las normas sanitarias correspondientes, por lo que al momento de asistir a los recintos recuerda usar tu mascarilla de forma permanente, tener una distancia física de al menos un metro, portar tu alcohol gel y tu lápiz pasta azul personal.

Si tienes más dudas acerca quién puede votar, ingresa al sitio https://presidenciales2021.servel.cl/quienes-pueden-votar/ donde podrás encontrar la información oficial.