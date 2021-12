Por: Patricio Miranda Humeres

Muchos celebraron el anuncio que la ministra de Transportes Gloria Hutt hizo el lunes en Rancagua, cuando informó que ingresaron a Contraloría las bases para licitar 20 buses eléctricos para Rancagua y dos electrocorredores.

Pero en el gremio de los taxistas la sensación fue distinta. “Hay que dejar en claro que no estamos en contra de la electromovilidad, pero esto huele mal”, sostiene Eduardo Lillo, presidente de la Federación Regional de Taxis Colectivos (Feretacol) en O’Higgins.

El dirigente señala que en distintas mesas de trabajo donde se ha abordado el Decreto 212 (que rige al transporte público) se tocó el tema de la electromovilidad y se habría llegado a acuerdos que, según dice, no se cumplirían en la próxima licitación.

“Existe un acuerdo donde la prioridad la deben tener los gremios que ya están constituidos y no empresas externas, internacionales, que vienen y se les entregan los servicios”, señala. Y precisamente ese es el punto que, temen, no se respetará.

“Venía conversado que cualquier proyecto que venga, se tiene que hacer bajo un folio establecido en el Ministerio de Transportes, lo que significa que no pueden venir empresas externas, sino que deben ser de servicios ya establecidos”, asegura el transportista. “Entonces si otra empresa quiera invertir en nuevas tecnologías, va a tener que hacer una alianza con un folio establecido, llegar a acuerdo y ahí postular con buses de reemplazo y no con más máquinas que hagan crecer la flota, porque este mercado no da para más”.

Por ello, tras una reunión, el gremio decidió acudir a la justicia. “Acordamos iniciar acciones por la vía judicial, para ver bajo qué respaldo se hizo este proceso y, por otra parte, se está armando una mesa de transporte, donde van a participar parlamentarios, representantes del gremio y también vamos a juntarnos con el Gobierno Regional”, adelanta Lillo.

Libre competencia

Con todo, las bases del concurso aún no son públicas y solo se conocerán una vez que Contraloría tome razón de las mismas y se publiquen en el Diario Oficial. Pero entre el gremio y las autoridades las confianzas están quebradas.

“Cuando hicieron el anuncio no invitaron ni le avisaron a nadie del gremio. Todo esto huele mal, a acomodo de última hora porque este gobierno se está yendo. Esa es la molestia y preocupación”, opina Lillo. “Estas cosas ya vienen definidas. Se hace un concurso, pero las condiciones que se ponen son tan leoninas, que los operadores locales no pueden competir. En todos los procesos licitatorios que se han hecho en otras partes con buses eléctricos, han resultado ganadoras empresas internacionales. Entonces ya sabemos cómo opera la cosa”.

Lillo pone como ejemplo la licitación en Antofagasta, que también suscitó molestia entre los transportistas, que en octubre solicitaron a la Fiscalía Nacional Económica que paralizara el proceso por “atentar contra la libre competencia”.

Esto es lo que también temen ocurra en la capital regional de O’Higgins. “(Esperamos que) la prioridad la tengan los actores locales, porque ya estaban conversados y discutidos estos temas”, manifiesta el presidente de Feretacol.

Consultado por qué no decidieron resolver esto mediante alguna audiencia con la seremía de Transportes y decidieron acudir directamente a la justicia, Lillo fue tajante: “Al seremi de Transportes no lo vemos hace años. No nos ha comunicado nada, hizo la entrega de los certificados del (programa) Renueva tu colectivo, pero no invitó a ningún gremio. Eso muestra clarito cómo es la relación que tenemos”.