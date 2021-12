Por: Camila González Villarroel

A 24 horas de la elección del candidato del partido Convergencia Social como nuevo mandamás de Chile, las reacciones en el mundo político han sido variadas, pero siempre pensando en el bien del país. Claro está que el resultado no deja contentos a todos, pues en una elección siempre hay un bando ganador y otro perdedor. La realidad es que la gente salió de sus casas y se manifestó, eligiendo al presidente con la mayor votación de la historia, quien logró dar vuelta un resultado adverso en una primera vuelta y se quedó con la victoria, una que movilizó a millones de personas a lo largo del país para celebrar.

En torno al mundo político, fueron muchas las reacciones, desde alcaldes, consejeros regionales, concejales, asesores, diputados, etc, todos tuvieron palabras para la jornada democrática llevada a cabo el día de ayer.

Juan Ramón Godoy, alcalde de Rancagua

La máxima autoridad de la comuna no se restó de entregar unas sentida palabras en torno a la elección del ex diputado, situación que también se dio en la tarde de ayer en el marco de las celebraciones en la Plaza de Los Héroes.

“Lo primero que debo decir es que ganó la democracia. Fueron muchas las situaciones que ocurrieron durante el día, en un proceso que tuvo una alta participación ciudadana que no se había visto nunca con voto voluntario, y eso fortalece la democracia. La representatividad y la participación hoy le dan la posibilidad a Gabriel Boric, el presidente más joven en la historia de Chile, de poder avanzar en transformaciones que hoy una gran mayoría está pidiendo para construir un Chile más justo”, puntualizó.

De forma adicional, el edil de la capital regional también se refirió al rol de las regiones en el desarrollo del país: “Hoy necesitamos un país descentralizado. Para que Chile salte al umbral del desarrollo necesita la descentralización real y no de papel; debe ser un compromiso de todos los sectores políticos, porque de esa manera vamos a construir un Chile más justo. Gabriel Boric es presidente electo legítimamente en un proceso democrático y el llamado que hacemos es a dialogar y a construir entre todos y todas un mejor país”.

Pablo Silva, alcalde de San Fernando

Desde otra comuna de la región de O’Higgins también tuvieron palabras para el recién electo mandatario, y fue su alcalde, Pablo Silva quien comentó: “Quiero felicitarlo porque ganó la presidencia de manera limpia, con un gran apoyo ciudadano. Así que le deseo todo el éxito del mundo. Si a él le va bien, nos irá bien a todos los chilenos. Cuenta con toda la colaboración de este alcalde en San Fernando y va a contar con todo el apoyo siempre y cuando las cosas se hagan bien, por supuesto de parte de todos los actores de nuestra vida republicana: me refiero al Congreso y todas las instituciones que están trabajando en el servicio público y que tienen que ver con el apoyo que necesita el Ejecutivo”.

Mauricio Valderrama, Consejero Regional

El reelecto CORE que también estuvo presente en las masivas celebraciones en la plaza de Los Héroes no se restó de entregar un mensaje a quién fuera electo como presidente durante la tarde de ayer, señalando que “creo que es muy importante poder avanzar en los temas de regionalización y entregar mayor competencia a los gobiernos regionales. Es en esta medida que se nos va a poder permitir ir en más ayuda de la ciudadanía desde el consejo regional. Es importante en esta línea poder avanzar”.

Sumado a lo anterior, Valderrama puntualizó: “El camino que hemos trazado es un camino de esperanza, en el cual queremos colaborar con todo nuestro conocimiento e inteligencia para poder apoyar este proceso que es verdaderamente histórico para todo el país”.

Marcela Riquelme, diputada electa

La recientemente electa diputada, Marcela Riquelme, quien también es parte del pacto de Apruebo Dignidad, es decir, compañera de Boric, expresó su sentir en relación a su designación popular como nuevo presidente de la república. Ante esto, la flamante diputada por el distrito 15 señaló que: “nos sentimos muy contentos y satisfechos por el trabajo realizado en la región. Superamos nuestras propias expectativas y el promedio nacional, lo que nos llena de orgullo”.

En torno a lo que juntos pueden realizar por la región, Riquelme indica: “Ahora que él es presidente electo y yo diputada electa son ponernos a trabajar desde ya, en diversas capacitaciones como bancada de Convergencia Social y como de Apruebo Dignidad sobre los temas que le interesan a la ciudadanía, sobre aquellos proyectos de Ley que están dormidos y que ha resaltado Gabriel Boric como prioridad (…) Hoy lo es la pensión universal de 250 mil y la segunda prioridad está establecida por las listas de espera”

Valentina Cáceres, concejala

La joven estudiante de medicina veterinaria que sorprendió a todos con su alto apoyo y buenas propuestas al momento de presentarse como concejala de la ciudad de Rancagua, también comentó como impacta la elección de Boric: “El triunfo de Gabriel Boric es muy importante en diversos aspectos, podemos hablar de lo político en general por el proyecto país que representa. Y también cómo activista por su fuerte propuesta ambiental y en este ambiente hablamos de fortalecer la fiscalización en materia ambiental”.

La también presidenta de la comisión de medio ambiente, habló sobre un encuentro que tuvo con el ex candidato: “También tuvimos la oportunidad de comprometer al candidato electo a firmar el Acuerdo de Escazu, el tratado ambiental más importante de los últimos 30 años que significa un gran avance en la protección del medio ambiente, además de también ser garantes de la declaración de emergencia climática nacional. Hay que ser enfáticos en que estamos inversos en una crisis sin precedentes y ser muy impórtate tener un presidente dispuesto a hacerle frente, como lo es Gabriel Boric”.

Monserrat Gallardo, Consejera Regional

La reelecta CORE comentó acerca la elección de Gabriel Boric y como esto impacta en un grupo de su sector político y criticando de manera fuerte a este, puntualizando que “el efecto Boric es la última bofetada a negarse a no ver lo que pasaba afuera. Un abandono del trabajo en sectores más postergados, doble estándar entre lo que se predica y se practica en valores de la vida de cada uno, el no saber que hoy la economía si importa en la calle, pero más importa el medio ambiente y el respeto a los animales. El que los jóvenes NO votan, pero sí sus padres (…) que el ser gay no es un ser «raro» sino un ser humano más, etc. Todo eso le pasó la cuenta, incluso a las buenas ideas que pueden venir de la derecha”.

Diego Schalper, diputado

Quien fuera electo por segunda vez como diputado por el distrito 15 habló sobre como Chile Vamos se toma la elección del candidato del pacto Apruebo Dignidad y también sobre sus políticas e impacto en O’Higgins, además de dejarle en claro otros puntos.

“Nosotros siempre trabajamos para que el ganador fuera el candidato apoyado por Chile Vamos, que era José Antonio Kast. La verdad es que siempre existe la posibilidad, cuando uno enfrenta una elección siempre existe la posibilidad de ganarla o perderla, pero para ser franco, no se esperaba un resultado tal holgado, lo que habla de una tremenda tarea en los sectores jóvenes”

En torno a cómo puede afectar la elección a la región de O’Higgins, el parlamentario dijo: “Uno espera que el presidente electo, sea ojalá el de segunda vuelta, que era alguien que mostraba preocupación por el mundo rural, respetuoso de las tradiciones y del rodeo y muy preocupado de la descentralización. Pero, la gran pregunta de cara al futuro es cuál es el Gabriel Boric que va a gobernar Chile, el de primera vuelta o el de segunda vuelta, lo que mantendrá expectantes a muchos sectores. Obviamente vamos a colaborar con el presidente electo, pero también recordarle que la mitad del senado es de centro derecha y que el 44% de los chilenos votó por la centro derecha”.