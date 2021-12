Lecturas del gran triunfo de Gabriel Boric pueden haber varias, pero lo único cierto es que el presidente más joven de Chile obtuvo un triunfo contundente siendo la persona más votada de la historia de nuestro país.

Boric tuvo la capacidad de ampliar su base electoral a lo largo y ancho de Chile, sumando nuevos electores que tradicionalmente votan por la centro-izquierda, como también de atraer a un buen número de democratacristianos y votantes de Franco Parisi. Pero claramente su alza se explica más por votantes que en elecciones anteriores no habían manifestado su preferencia.

Pero también es cierto que lo más probable es que el candidato de la primera vuelta no habría podido lograr este triunfo, fue fundamental la moderación de su programa, lo que tendrá que verse confirmado cuando asuma formalmente el puesto y donde una señal clara de lo que viene será la designación de su primer gabinete.

Es primera vez que alguna de las dos grandes alianzas que gobernaron nuestro país no gana una elección, en cierto sentido se rompe el eje bi nominal instaurado por el plebiscito del Si y el No y no será un bloque oficialista y otro de oposición. Habrá varias oposiciones y el nuevo oficialismo deberá necesariamente lograr acuerdo con alguna o algunas de estas oposiciones para lograr mayoría en el congreso.

“Sé que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes, desde diferentes posiciones, han buscado incansablemente la justicia social, la ampliación de la democracia, la defensa de los DDHH, la protección de las libertades. Ésta es mi familia grande, a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta etapa que ahora iniciamos”, dijo en su primer discurso como presidente electo.

Así las cosas el diálogo es un aspecto que el nuevo Gobierno deberá considerar, pues la amplitud de su ventaja en la elección presidencial no tiene correlato en el Congreso, por lo que deberá negociar para obtener la mayoría legislativa que potencialmente le permita materializar su programa de gobierno. Además hay que considerar que al menos parte de la votación de Boric no fue necesariamente por el candidato del Frente Amplio sino más bien un voto anti Kast, para “parar a la extrema derecha”.

Así parece entenderlo el propio Gabriel Boric, que terminó invitando al mismísimo José Antonio Kast “a construir puentes para que nuestros compatriotas puedan vivir mejor”, incluso ante la pifia de sus partidarios que escuchaban el discurso. Recordando el discurso de Patricio Aylwin cuando llama a construir un país entre civiles y militares.

¿Cómo logrará, política y materialmente, cumplir esas promesas? La respuesta a esta y otras preguntas comenzará a insinuarse recién con la conformación de los equipos de la nueva administración, con las prioridades que fije en la futura agenda legislativa y con la celeridad o prudencia con que las lleve adelante, buscando los grandes acuerdos que han sido habituales en toda la legislación chilena trascendental.

A nivel local, la principal interrogante en el corto plazo es la renovación que deberá producirse en los muchos cargos de designación presidencial, partiendo por los delegados presidenciales y seremis. Varios nombres ya suenan para ese cometido, pero lo cierto que no mucho sucederá en este sentido mientras no este designado al menos los ministros políticos del nuevo gobierno.

Luis Fernando González V.

Sub Director