Alejandra Sepúlveda Núñez

Fotos: Marco Lara

El 2017 fue electo German Arenas Sáez, como como Consejero Regional de O´Higgins, en ese momento se convirtió en la primera autoridad representante del recién conformado partido Revolución Democrática que se unió con otras agrupaciones políticas para convertirse en el Frente Amplio. No tantos años pasaron desde que el conglomerado salió a la luz, pero que debido según sus palabras “el trabajo en terreno con las agrupaciones sociales y ver las demandas de las personas”, los llevó a convertirse en la aglomeración política que este próximo 11 de marzo se convertirá en gobierno.

Conversamos sobre las proyecciones y desafíos de los próximos 4 años, con el representante del Frente amplio y terapeuta ocupacional rancagüino, quiso comenzar la entrevista agradeciendo a todos los que votaron por Gabriel Boric y en especial a “quienes se sumaron de forma espontánea, voluntaria, para participar de la campaña en segunda vuelta, donde hubo mucha mística energía, unión y fuerzas que sirvieron para lograr esta histórica e importante victoria con un histórico nivel de participación”

Sobre su mirada para el próximo 11 de marzo, Arenas manifestó que “el nivel de participación aumentó aún más nuestras responsabilidades. Esa responsabilidad que vengo trabajando desde hace cuatro años, donde debía transformarme en un vector de la transmisión de la información y de nuestro proyecto político en todos los lugares y barrios que íbamos a visitar, mostrando que queríamos construir como Frente Amplio”.

El camino a La Moneda

El consejero de RD recordó el camino que el conglomerado recorrió para llegar a La Moneda y los principales ejes de trabajo para el futuro, “recuerdo que el año 2017 estuvimos muy cerca de pasar con la gran Beatriz Sánchez a segunda vuelta presidencial, eso hizo que el Frente Amplio quedara instalado a nivel nacional y ahora con la conformación del bloque Apruebo Dignidad, se generó un nuevo ciclo político. Hoy queremos de la mano de Gabriel Boric que cada vez más personas sientan confianza en este proyecto como lo dijo el presidente electo en su discurso. “Es el pueblo que entra con nosotros a La Moneda, no queremos mas decisiones cupulares o a puertas cerradas. Ese mismo llamado nosotros le damos una bajada regional y comunal, que queremos que la comunidad y organizaciones entren también y tengan mas voz en los organismos políticos”, aseguró.

En esta entrevista conversamos sobre cómo lograr la desea descentralización, la alta participación de las pasadas elecciones presidenciales, el nuevo gabinete regional y los nuevos poderes instalados en O’Higgins y estas fueron las respuestas de German Arenas, quien actualmente además dirigente gremial de la salud de O´Higgins.

¿Cuáles son los principales desafíos del próximo gobierno?

Ahora viene el gran desafió de fortalecer la descentralización, como la lección de los diferentes áreas o cargos y que estos tengan realmente una mirada regional, representantes con mirada local y que conozcan la región, tengan experiencia de territorio. Esta va ser la forma más objetiva de poder trabajar con las diferentes organizaciones de toda la región, mas allá de nombres, uno de nuestro foco está en cómo vamos a ser capaces de trabajar todos juntos en una mesa y en el propio terreno, poniéndole énfasis a la defensa del medioambiente, como vamos a trabajar de la mano de los territorios para fortalecer la salud de la región considerando que aun estamos en una crisis sanitaria, también tenemos que fortalecer el rol que van a tener las y los emprendedores en el desarrollo económico local.

Porque cuando vamos de estos temas no podemos tener solo una mirada centralista, necesitamos la mirada de las personas de Pichilemu, Placillo o Paredones, para no volver a cometer los mismos errores, donde cuando se han tomado decisiones en forma centralizadas no calzan con las necesidades de las personas.

Pero ¿cómo se logra la esperada descentralización?

A nivel regional hay que establecer con fuerza los COSOC regionales (Consejo de la Sociedad Civil que es un mecanismo consultivo y autónomo que tiene relación con la participación Ciudadana en la gestión pública) para que junto con ellos y todos los diagnósticos realizados, se pueda definir en conjunto las prioridades de trabajo para el nivel regional. Estas se deben definir desde los espacios y territorios , en ese misma línea en el encuentro de Gobernadores Regionales que se realizó hace unas semanas en Iquique, Gabriel Boric se comprometió con todos los gobernadores del país a fortalecer el proceso de descentralización, queremos que exista un acompañamiento en esta etapa para a fortalecer el traspaso de competencias y avanzar de la mano del proceso Constituyente a que exista una mayor autonomía regional tanto en lo administrativo, económico como fiscal y social.

¿Cómo se comenzarán a implementar las reformas “estructurales” que se hablaron en la campaña a la presidencia?

Hay reformas que se van a tener que comenzar a implementar dentro de la nueva instalación del Gobierno, y cuando hablábamos en la segunda vuelta presidencial de ser capaces de convocar a mayorías y como lo dijo el presidente lecto en el discurso “vamos a ser el gobierno de todos y todas los chilenos” eso implica conversar con todas las fuerzas políticas para llegar a acuerdos y avanzar, no queremos tener una oposición que solo se dedique a trabar e impedir el avance de reformas transformadoras.

Ayer (domingo pasado) tuvimos una votación histórica, donde quedó claro que la gente confió en nuestro proyecto político y quiere una reforma estructural al sistema de salud, de pensione entre otros, para ello debemos hablar y dialogar con los diferentes actores políticos, llegar a acuerdos importantes que nos den respuesta a las necesidades de justicia social del país. La alta participación ciudadana debe ser entendida así por los distintos bloques políticos, las autoridades y políticos deben colocarse a disposición de la gente y escuchar, no trabar los cambios por egoísmo o mezquindades políticas.

¿Cómo explicaría la alta participación de las pasadas elecciones del 19 de diciembre?

Fue importante el resultado de la primera vuelta porque, gracias a ese resultado, donde Boric no sacó la primera preferencia, hizo que la ciudadanía se autoconvocara y movilizara y le tomaran la importancia de la participación, que, si no lo hacia ganará una alternativa que no representa los cambios, por el contrario, retrocaríamos en derechos, por ejemplo, de las mujeres. A lo mejor si Boric hubiese ganado la primera vuelta, a lo mejor, no hubiese existido esa mística del balotaje.

Finalmente ¿cómo espera que sean seleccionadas las próximas autoridades regionales?

Sobre la próxima instalación del gobierno de marzo del próximo año, el representante de RD destacó que “como Frente amplio y Apruebo Dignidad no podemos cometer los mismos errores del pasado, donde en las regiones se caía en la elección de autoridades bajo el mandato de personalismos y parlamentarios, hoy debemos avanzar en sentarnos a pensar lo mejor para dar paso a la descentralización, pensando en las necesidades de la región. Debemos juntarnos y convocar diversas miradas donde el foco este en las personas, de esta forma podremos responder a la confianza que nos entregaron el pasado 19 de diciembre”.

Para finalizar la actual autoridad reelecta en el Consejo Regional de O´Higgins detalló que espera que finalizado el gobierno de Gabriel Boric, espera que las regiones terminen con un gobierno local más fuerte, con mayores atribuciones y con lineamientos propios para la definición de sus necesidades y desarrollo.