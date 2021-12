A pesar de que se pensó en volver a unificar el Servicio de Urgencia, el Hospital de Pichilemu optó por mantener una urgencia respiratoria y otra no respiratoria, fortaleciendo incluso el funcionamiento en un horario extendido, ello por el posible aumento de la demanda que se produce en el verano y en que aún se mantiene un número importante de consultas por Covid en la comuna.

Al respecto, el doctor Francisco Roa indicó que el verano es uno de los períodos más intensos para el establecimiento “si hacemos un análisis para establecer los refuerzos que vamos a tener este verano, debemos ponernos en la situación epidemiológica donde hace algún tiempo la instrucción era a desescalar porque el virus se estaba yendo y se estaban resolviendo los problemas generales, estábamos mejorando, sin embargo apareció una variante y comenzaron a aumentar los contagios en Pichilemu, por lo cual el cambio de urgencia a ser sólo 1 urgencia, lo desestimamos, no podemos funcionar en una urgencia unificada todos los días si bien hemos podido hacerla en algunos horarios de menor demanda, por ejemplo durante la noche”.

Sin embargo, precisó que como en el día se concentra la mayor cantidad de pacientes “hemos debido mantener esta urgencia segregada, por lo cual la comunidad debe tener claro que durante el período de verano mantendremos la separación de la urgencia respiratoria y la no respiratoria, ya que si bien el Covid se encuentra mejor que una semanas atrás y nuevamente hemos avanzado a apertura inicial, no todos los casos que se atienden son por problemas respiratorios, sino que también estamos teniendo un aumento de consultas por infarto, por accidentes cerebrovasculares y accidentes de tránsito, además de situaciones de violencia que antes no se daban en la comuna se están dando ahora y el servicio de urgencia es el primer lugar al que llega el paciente”.

Por este motivo, se extenderá la atención de la urgencia respiratoria en la carpa habilitada para tal efecto, que antes funcionaba sólo de lunes a viernes, de 8 a 19 horas y que ahora lo hará hasta las 22 horas, además de los fines de semana, para atender el aumento de demanda que se produce en el período estival.

En ese sentido, el doctor Roa destacó que el funcionamiento de las dos urgencias es producto de contar con los refuerzos que se contrataron bajo la modalidad Covid “los cuales continuarán al menos hasta el 31 de marzo para atender el aumento de demanda del período estival y se están pidiendo más refuerzos tanto para la urgencia como para el servicio de hospitalizados, que sabemos ha aumentado su complejidad, donde el personal ha hecho un excelente trabajo”.

Asimismo, se continuará con servicio de Laboratorio las 24 horas, mientras que en el servicio de Rayos, que actualmente funciona hasta las 10 de la noche y luego el personal queda en modalidad de llamado “actualmente estamos capacitando a más personal del mismo establecimiento, para poder funcionar durante las 24 horas, para lo cual esperamos contar prontamente con la autorización de la Seremi de Salud, lo que se ha logrado gracias al trabajo del doctor Andrés Fuentealba en la jefatura de rayos y el apoyo de Jorge Pávez y Claudia Medina en lograr realizar las capacitaciones”.

Finalmente, el doctor Roa informó que, en el caso del convenio existente para la realización de scanner en la comuna, éste se mantendrá durante todo el verano “lo que nos ayudará a ser más resolutivos, evitando traslados innecesarios a la comuna de Santa Cruz”.