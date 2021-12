Por: Camila González Villarroel

Variadas son las opiniones con respecto a la llegada de Gabriel Boric a La Moneda. Para algunos, un bien, para otros, un mal y también están los que creen que uno u otro candidato eran lo mismo. Lo cierto es que gracias al 55,81% de las preferencias, desde marzo del próximo año el país estará en manos del candidato perteneciente al partido Convergencia Social.

Hace unos días, medimos el pulso de las distintas autoridades regionales y sus opiniones con respecto a la elección del joven presidente. Esta vez, quisimos saber qué opina la ciudadanía, la que salió a las calles y marcó sus preferencias. Muchos nos señalaron no tener opiniones formadas respecto al tema, o no quisieron referirse, no fueron a votar o decidieron mantener su identidad anónima.

SOLEDAD MARTINEZ, DUEÑA DE CASA

“La verdad es que no sé cómo verlo, porque viene difícil la cosa. No estamos en un buen estado como país ahora. Hay que ver que cumpla más de un 50% de las cosas que él tenía en su programa y ojalá que no sea los partidos anteriores y todos se unan. Yo creo que los puntos más importantes son educación y salud, pero tiene que preocuparse de todo porque todo es importante”

GABRIELA

“Me parece que la elección de Gabriel Boric como presidente fue buena. Yo fui a votar por él porque considero que defiende varios valores e ideas que yo considero correctos y aunque muchos lo cataloguen de muy izquierda, yo no lo veo así. Yo creo que hacía falta que alguien visibilizara las falencias que hay en nuestro país. Pienso que se le hará complicado el gobierno, pero ojalá cumpla, creerle es lo que nos queda”

BEATRIZ

“La verdad es que Gabriel Boric no me representa, pero está bien. El otro candidato era demasiado extremo. La verdad es que de este gobierno espero muchas cosas, como sobre todo en temas de mujer, como por ejemplo, que se bajen los planes de las isapres, que existan igualdad en sueldos y puestos de trabajo”

CLAUDIA

“Yo voté por José Antonio Kast, pero ya que salió electo Gabriel Boric hay que esperar que su gobierno esté a la altura de lo que el país está necesitando en estos momentos, dónde existe una extrema polaridad. Me parece que el parlamento también deberá hacer su parte para que el presidente electo pueda llevar a cabo su gobierno de la mejor forma, sin importar los colores políticos, sino que sea lo mejor para nosotros, el pueblo”

JUAN CAROCA

“Gabriel Boric es la persona que tiene la capacidad de responder a todas las necesidades y demandas de políticas transformadoras que ocurrieron desde el 19 de octubre, creo que él tiene todas las herramientas para hacerlo. Creo que el tema de la descentralización que fue una de las cosas que más me llamó la atención de su programa, al promover ese tipo de políticas públicas nos permite extrapolar lo que ocurre en nuestra región”

CRISTIAN

“La verdad es que la elección de Gabriel Boric me da un poco de temor. No sé que es lo que le depara al país, ya que lo cierto es que los cambios vendrán y quizás no de forma positiva. Idealmente, debe irle bien, realizar un buen gobierno y cumplir con sus promesas de campaña, las que algunas parecían poco aterrizadas. Lo que Chile necesita hoy es volver a retomar esa estabilidad que lo caracterizó por años”