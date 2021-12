Este jueves fueron informados 22 nuevos casos de Covid y dos fallecidos en la región de O’Higgins, llegando nuestra zona a tener 72.985 casos de Covid y 1.622 fallecidos en lo que va de la pandemia

El detalle de los nuevos casos por comuna es el siguiente: Rancagua 6, Chimbarongo 3, Codegua 2, Mostazal 2, Pichilemu 2, San Fernando 2, Litueche 1, Palmilla 1, Rengo 1, San Vicente 1 y uno en Santa Cruz.

Con 1.786 muestras realizadas las últimas 24 horas, la región presenta una positividad de un 0,8%

Sobre la distribución de pacientes hay 38 personas hospitalizadas. De ellos 16 pacientes están en el Hospital Regional de Rancagua, 6 pacientes en el Hospital de San Fernando, 3 pacientes en el Hospital de Rengo, 2 pacientes en el Hospital de Santa Cruz, 4 pacientes en la clínica Fusat, 3 pacientes en la clínica Integral, un pacientes en la clínica Isamédica, uno en el Hospital de Chimbarongo, Litueche y uno en Pichilemu.

Gobierno llama a reforzar medidas de autocuidado en vísperas de Navidad

En vísperas de Navidad y a pocos días del inicio de la temporada estival, la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, reforzó la importancia de la campaña «No invites al Covid» enfocada en medidas sanitarias para prevenir el aumento de casos de SARS-CoV-2. Explicó que el verano comenzó con «cifras alentadoras desde el punto de vista epidemiológico, 33% de casos menos comparado con dos semanas atrás y con una positividad semanal de 1,9%».

Sobre estos datos, Valenzuela realizó un llamado a mantener y cuidar las cifras «más aún en estas fiestas. Recordemos que en las reuniones sociales es donde más brotes se producen». De cara a las celebraciones de fin de año, la Subsecretaria remarcó la importancia de mantener la distancia física, reunirse en espacios al aire libre, usar mascarilla y sólo quitársela para consumir alimentos y bebestibles, e higienizar las manos.

La autoridad explicó que durante el verano se implementará la campaña “por un verano sin Covid” donde se intensificarán tres ejes: la fiscalización; el testeo preventivo y la comunicación de riesgo a través de capacitaciones al sector turístico. «No olvidemos que la variante Ómicron ya está presente en nuestro país, con más de 130 casos de viajeros que han venido del exterior», afirmó Valenzuela.

En esta línea, la autoridad instó a los y las chilenas que viajen fuera del país durante estas fiestas a que «sus conductas de autocuidado sean las mismas que emplean en Chile, aunque las normas sanitarias sean diferentes en sus países de destino».

Chile país con mayor resiliencia frente al COVID-19

El ministro Paris valoró el ranking de países mundial de resiliencia ante el COVID-19 realizado por el medio internacional Bloomberg que ubicó a Chile en el primer lugar y lo destacó como el lugar del mundo para estar en diciembre ante la propagación de la variante Ómicron.

«Esta posición, que nos llena de orgullo, es fruto del trabajo que se está realizando día a día y que ha permitido que nuestro país escale de manera progresiva en este ranking, que anteriormente nos ubicaba en la posición número 8 y hace 3 semanas en el segundo lugar del mundo», sostuvo el titular de Salud, quien pese a esta valoración positiva hizo recordó que «debemos actuar con precaución, mesura y tranquilidad. La Pandemia no ha terminado y seguimos trabajando fuertemente para controlar esta crisis sanitaria. Seguimos enfocados en comunicar y transmitir la percepción de riesgo, seguimos desplegados en terreno testeando, vacunando e informando».

Indicadores pandemia

El ministro de Salud, Enrique Paris, indicó que «los nuevos casos confirmados en los últimos 7 días disminuyen un 8% con respecto a los últimos siete días, y en comparación con los últimos catorce días decrecen en un 33%».

A nivel nacional, 11 regiones disminuyen sus nuevos casos confirmados en los últimos siete días, mientras que 14 lo hacen en la comparación a catorce días.

En tanto, 8 regiones del país presentan una positividad menor o igual al 2%. La autoridad destacó que «seguimos informando diariamente bajo los 8 mil casos activos a nivel nacional. Hoy esta cifra corresponde a 7.871 personas activas con el virus».

Respecto al panorama internacional, el secretario de Estado explicó que la situación «nos obliga a observar con atención y en alerta lo que está ocurriendo en otros países y el rápido avance de la variante Ómicron». En esta línea, el titular de Salud señaló que en Estados Unidos, la variante Ómicron nos obliga a observar con atención y en alerta lo que está ocurriendo en otros países y el rápido avance de la variante Ómicron, mientras que en Alemania, el Instituto de Virología Robert Koch advirtió de que en cuestión de semanas la variante Ómicron será la dominante en ese país, y en España, se volvió al uso de mascarilla en el exterior luego de 6 meses de haber suprimido su uso al aire libre, medida adoptada para contener el avance del Covid-19 en el país, el cual registró un récord de casi 50 mil nuevos casos en las últimas 24 horas.

«Tanto las vacunas, como las medidas de autocuidado y el testeo siguen siendo las mejores medidas de salud pública para proteger a las personas contra el COVID-19.», enfatizó el ministro Paris.

A la fecha, 13.392.931 personas mayores de 18 años han completado su esquema de vacunación, lo que corresponde al 91,9% de la población objetivo mayor de 18 años. En tanto, la estrategia de refuerzo implementada en agosto pasado ha logrado vacunar a 10.200.189 personas con su dosis de refuerzo. En cuanto a la vacunación en niños entre 3 y 17 años, a la fecha se han administrado 5.584.689 dosis.

En base a estos antecedentes, la autoridad enfatizó e insisto el llamado masivo y transversal a que «toda la población a la que le corresponda recibir su dosis de refuerzo, según el calendario, a que se acerquen a recibirla. Una acción que nos permite reforzar, luego de 6 meses, la inmunidad obtenida del esquema inicial de vacunación contra el COVID-19».

«Según los datos publicados por Our World in Data con información del Ministerio de Salud hasta el pasado 11 de diciembre en Chile, las personas no vacunadas tienen 40 veces más probabilidades de fallecer a causas del COVID-19, a diferencia de quienes sí cuentan con su dosis de refuerzo», remarcó el ministro Paris, quien precisó que «estos datos presentan la tasa de mortalidad de COVID-19 entre las personas que se encuentran parcialmente vacunadas, las personas que completaron su esquema de vacunación y entre quienes ya recibieron su dosis de refuerzo».

185 PERSONAS CON COVID

En la región existen 185 personas con la patología activa

Rancagua: 41

Rengo: 29

Pichilemu: 17

Santa Cruz: 10

San Fernando: 8

Las Cabras: 8

Mostazal: 8

Codegua: 7

San Vicente: 7

Chimbarongo: 6

Machalí: 6

Peralillo: 5

Litueche: 5

Coltauco: 4

Palmilla: 4

Graneros: 3

Malloa: 3

Navidad: 3

Requínoa: 3

Pichidegua: 2

Paredones: 1

Coinco: 1

Doñihue: 1

Marchigue: 1

Nancagua: 1

Quinta de Tilcoco: 1

Chépica: 0

La Estrella: 0

Lolol: 0

Olivar: 0

Placilla: 0

Pumanque: 0

Peumo: 0