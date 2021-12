Alarmantes son los últimos resultados que reflejan la encuesta Nacional de salud, sobre todo como queda posesionada nuestra región en los altos índices de Obesidad y Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

Para prevenir estas patologías Romina Pinto Romero Nutricionista de la Clínica Integral nos comenta sugerencias para cuidarnos estas fiestas.

Las fiestas de fin de año pueden ser la ocasión perfecta para subir varios kilos si uno no se cuida. Por ejemplo, una persona de 70 kilos que consume diariamente 2.500 calorías, durante esta época fácilmente puede aumentar en un 50% su ingesta diaria. Así, a lo largo de una semana, puede llegar a ganar hasta dos kilos.

Pero como en estas ocasiones no todo puede ser restricción, la indicación para que las calorías extra no se acumulen en el cuerpo es incrementar la actividad física. Hay que gastar la energía adicional que estamos consumiendo, aprovechar el buen tiempo para salir a caminar, andar en bicicleta o trotar en vez de quedarse sentados viendo televisión.

La Nutricionista comenta que “subir de peso por consumo de alcohol y alimentos hipercalóricos como el pan de pascua es el primer riesgo que enfrentamos. Pero pareciera un problema menor si se compara que con la mayor ingesta de alimentos durante fin de año puede derivar en malestares estomacales leves, diarreas, gastritis, gastroenteritis hasta una pancreatitis aguda por consumo desmedido de alcohol o por trasgresiones alcohol-alimentarias más complejas”.

El pan de pascua y cola de mono son alimentos familiares en esta época. Muchos los añoran por meses y cuando llega diciembre comen y toman en cantidades exageradas. Por ello el consejo es: “evitar o al menos moderar el consumo de pan de pascua, ya que su aporte de calorías lo convierte en uno de los posibles responsables de los kilos que se ganan en esta fecha. Y respecto del cola de mono, es mejor prepararlo con leche descremada y edulcorante, para disminuir el aporte de calorías y grasas”, indica la Nutricionista Romina Pinto Romero

La experta agrega que lo fundamental es “no asociar la celebración afectiva a la comida. Debemos aprender a separar la emocionalidad del acto de comer. Lo segundo es, evitar repetirse platos de comidas, masticar y comer despacio para apreciar los sabores. También es importante que para comer los alimentos especiales de esta fecha se debe disminuir los alimentos que se comen durante el año. Por ejemplo, si se come pan de pascua evitar las galletas y el pan corriente. Disminuir la cantidad de arroz y papas y aumentar el consumo de verduras y frutas.”

Cuidado especial deben tener poblaciones de riesgo como diabéticos o hipertensos porque el riesgo existe cuando quien come en exceso es una persona que padece de patologías previas como hipertensión arterial o diabetes, y que al salirse de plan de alimentación indicado para su enfermedad va a caer en una descompensación y descontrol metabólico. Si no se padece de enfermedad previa lo único que se hace es aumentar los depósitos de grasa del organismo, y si no se acostumbra a tener hábitos de actividad física y alimentación saludable provoca un aumento del riesgo de una patología cardiovascular futura”, indica.

Consejos prácticos

Para tener un buen fin de año en familia y evitar contratiempos, que en muchos casos pueden ser una preocupación mayor, la Nutricionista recomienda:

Mantener el consumo de cinco comidas al día, incluso los días de celebración. Si nos desordenamos, llegaremos a la cena con mucha hambre y comeremos sin control. Si le gusta la cola de mono, prepararlo con leche descremada y edulcorante. Para disminuir el aporte de calorías y grasas. Moderar el consumo de alcohol. Su aporte calórico es casi tan alto como el de las grasas. No saltarse las comidas como castigo para compensar después. Sólo se conseguirá agredir el organismo con tanto cambio brusco en la alimentación. Si se tiene muchas actividades sociales y comidas fuera de casa, seleccionar de entre los alimentos disponibles, aquellos con menor aporte de grasas y azúcares. La calidad de los alimentos es tan importante como la cantidad que consumimos. Preferir agua, bebidas light o agua mineral como refresco durante el día o con las comidas. Al no contener azúcar son de libre consumo. Al programar la cena navideña o de fin de año, considerar las opciones de alimentos más saludables, tales como carnes magras, verduras varias, frutas, aceite de oliva. Evitar las frituras, grasas saturadas, salsas, mayonesas. Preferir carnes bajas en grasas y sacar la grasa visible de la carne y la piel del ave, usando de preferencia blancas tales como ave, pavo, pescado. Cocinar al horno, a la parrilla o a la plancha. Preparar diversas verduras frescas o cocidas al vapor como acompañamiento de la carne, evitando aderezos preparados. No llegar a la hora de la cena navideña o a la fiesta con muchas horas de ayuno, prefiriendo comer algo antes de un cóctel, como una mitad de fruta, ensaladas, un vaso de leche descremada, yogurt natural o tomar agua, uno o dos vasos.

Tabla de calorías de comidas típicas