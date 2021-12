En el marco de las audiencias públicas que realiza la comisión de Sistema Político, este jueves los constituyentes escucharon a la ex presidenta Michelle Bachelet, quien entregó su visión respecto de una serie de temas que van a ser debatidos y votados en la instancia como la duración del periodo presidencial, el parlamentarismo, la plurinacionalidad y la iniciativa popular de ley.

La ex mandataria inició sus palabras señalando que en la nueva Carta Fundamental es clave oír a la ciudadanía. “Sería un grave error dejar de escuchar los anhelos de la población….una buena constitución es una que ayuda al funcionamiento del país”, señaló.

Bachelet se mostró contraria a avanzar hacia un sistema parlamentario porque asegura que en la cultura política del país esto podría generar confusiones. “No sé si un régimen parlamentario, en la realidad que estamos viviendo, fuera lo más adecuado”, dijo.

Sobre la existencia de dos cámaras en el congreso, la ex mandataria no se pronunció argumentando que el bicameralismo tiene pros y contra y que para tomar definiciones deben tomarse en cuenta todas las variables. Reconoció además que cuatro años para un mandato es un tiempo corto pero no se inclinó por definir una fórmula.

De lo que si se mostró partidaria es en mantener los avances en paridad de género que caracterizan a la Convención y en fortalecer la participación de las personas, por lo que recordó que en su gobierno promovió que la ciudadanía pudiera presentar propuestas de ley. ““Hay que asegurar que la democracia paritaria pueda fortalecerse y en ese sentido hay que revisar si en el sistema electoral es suficiente lo que se logró”.

Descentralización y Plurinacionalidad

La ex mandataria instó a fortalecer a las regiones en el futuro régimen político. “Creo que es tiempo de abrirse a otorgar seriamente competencia a las regiones. Esto requerirá que la nueva constitución permita la creación de servicios públicos que dependan de ellas”, dijo.

También se mostró partidaria de avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. “No hay que temerle a la plurinacional, es lo que le permite al estado reconocer las particularidades de los pueblos indígenas y sus demandas” dijo, enumerando como parte de los temas a incorporar, autonomía, tierras y territorio, educación intercultural, participación y pluralismo jurídico.