Estos dos últimos años nos han recordado que parte de la vida de la raza humana es vivir en crisis, y por lo tanto, parte de la vida ha sido enfrentar dichas crisis. Importante es considerar que hay crisis generadas por nosotros mismos cuando el actuar y quehacer está dirigida por parte de la naturaleza humana (Egoísmo, Ambición, Resentimiento, Odio, Mentira, etc.), sin considerar a los demás y acompañada por la ilusión que nuestra vida en la tierra será eterna. También hay Crisis que surgen aparentemente de la nada (cataclismos, fenómenos climáticos extremos, pandemias, etc.), o quizás en algunos de estos casos, del accionar de nosotros mismos. Estas últimas nos recuerdan lo limitados e indefensos, que como raza humana somos.

A lo largo de la historia y probablemente en los últimos 40 años, se han desarrollado tecnologías que nos permiten soñar y más aún creer, que tendremos el poder absoluto para resolver cualquier problema que como humanidad enfrentemos. Pero una y otra vez la historia nos enseña lo contrario. Así también nuestra respuesta al enfrentarnos a las crisis puede ser positiva y traducirse en disponernos a ser parte de un gran colectivo que tratará de enfrentar y resolver los problemas en conjunto, dejando de lado el egoísmo, colaborando con los demás, renunciando a nosotros mismos en la búsqueda de soluciones que vayan en beneficio de todos.

Pero también aparece lo peor cuando se usa la crisis en el propio beneficio, sacando ventajas personales y transformándonos en los críticos del accionar de los demás. En un principio, escondidos tratando de salvarnos solos, sin importar los demás, y posteriormente cuestionando lo que se ha hecho, y dictando catedra respecto a lo que debió haberse hecho. Esto lo hemos visto durante la actual pandemia, que ha asolado el mundo entero, por casi dos años, y lo seguiremos viendo una y otra vez.

Ahora, estamos enfrentados a un cambio climático con efectos desastrosos en todas partes del mundo y nuevamente vemos lo mismo: Oportunistas que quieren sacar provecho personal y se transforman en críticos de lo que se ha hecho o de lo que no se ha hecho, sin haber aportado nada para enfrentar las consecuencias de la situación.

Hoy es de conocimiento general, que en nuestro país estamos enfrentando una sequía por casi 13 años y que se transformará en una crisis compleja de abordar: primero, porque no tenemos control alguno sobre las condiciones climáticas, y segundo, porque es un hecho que tenemos una mirada muy corta y solo nos preocupa lo contingente y no miramos hacia adelante para actuar con mucha anticipación tomando las decisiones que puedan mitigar las consecuencias de crisis que hoy no existen, pero que pueden hacerse presentes.

En este caso, muy pronto estaremos escuchando a los oportunistas acusando a los demás de la situación y no haciéndose cargo de su propia responsabilidad. Enfrentar las consecuencias de la sequía actual es responsabilidad de todos y es de esperar que en esta oportunidad actuemos en forma conjunta, no culpándonos unos a otros, sino que disponiendo lo mejor de cada uno en el lugar y posición que nos encontremos, para aportar a las soluciones que nos permitan mitigar las consecuencias de esta nueva crisis.

MOISÉS SARAVIA RUIZ

SEREMI OBRAS PUBLICAS