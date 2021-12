Por: Patricio Miranda Humeres.

Incluso desde el centro de Rancagua las columnas de humo del incendio forestal que inició a la altura del kilómetro 17 de la Carretera del Ácido eran evidentemente visibles.

El fuego inició el viernes y hasta la tarde del domingo no había sido controlado del todo, pese a que un centenar de personas, entre cuerpos de bomberos y brigadistas de Conaf, intentaban extinguir las llamas y evitar su propagación.

Según el informe de incendios diarios de la Conaf, pasado el mediodía del domingo ya eran 912 hectáreas las que habían sido afectadas por el voraz siniestro.

Por otro lado, la Onemi informó de una vivienda deshabitada que resultó destruida, además de dos brigadistas de CONAF lesionados que fueron atendidos por la Mutual de Seguridad.

En el reporte se detalla también que cuatro familias del sector Quebrada el Barro fueron trasladadas de manera preventiva hasta el Gimnasio Municipal de Machalí.

Durante la tarde del domingo, Marcelo Cerda, director regional de Conaf, afirmó que la corporación “sigue trabajando con más de 100 personas en este combate”, entre brigadistas, recursos aéreos y maquinaria pesada. “El incendio alcanzó 4 sectores ya contenidos. Los trabajos están en sectores 5 y 6, donde se encuentra el incendio activo pero con baja intensidad”, agregó.

Por otra parte, el delegado presidencial Ricardo Guzmán llamó a no acercarse al lugar para no entorpecer las labores de los brigadistas. “Seguimos con algunos inconvenientes con personas que vienen a hacer deporte al sector o que vienen en motos y bicicletas, o familias que vienen a ver cómo trabajan los helicópteros. Hacemos el llamado a los vecinos de que esto es una emergencia, que no suban. Hay una gran cantidad de carros de bomberos y camiones aljibes, esto no es un espectáculo, hacemos un llamado a que no vengan y si quieren colaborar con bomberos, tienen que ir directamente a los cuarteles, donde están recibiendo toda la ayuda y colaboración”, apuntó Guzmán, desde el lugar del incendio, donde también se hizo presente el seremi de Agricultura Joaquín Arriagada.

Según información entregada por los distintos servicios, en la emergencia trabajó un equipo de la Conaf compuesto por 11 técnicos en un puesto de mando, con siete brigadas, tres camiones cisterna, un avión cisterna, cuatro helicópteros y un helicóptero SuperPuma.

A ellos, se sumaron dos carros de las compañías de bomberos de Machalí y Coya, con 25 voluntarios, un helicóptero de Agrosuper, un camión aljibe y seis operarios de Codelco, una brigada de emergencia de doce voluntarios de Alto Florida, una ambulancia de la Asociación Chilena de Seguridad con dos operarios y dos personas de la Onemi regional.

Con todo, un nuevo foco comenzó a preocupar a la altura del kilómetro 14 de la Ruta del Ácido poco antes de las 17:00 horas del domingo, en el sector Vaticano y la Minera Valle Central.

Alerta en Marchigüe

También durante la tarde del domingo, en el sector de Alcones, se produjo en incendio forestal que generó preocupación por la cercanía del fuego con viviendas.

La rápida acción de personal de emergencias les permitió, a eso de las 17 horas, contener el avance de las llama afectando a un total de 4 hectáreas.

En tanto, y casi a la misma hora, se produjo un foco en la comuna de Paredones, al cual consumió 5 hectáreas.