La División apoyó el sueño de creadores doñihuanos y doñihuanas: el Centro de Emprendimiento Artesanal ubicado en la calle Emilio Cuevas y que nació como un espacio esencial para que emprendedores y artesanos puedan exponer y vender sus productos.

Germán Sandoval, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de El Teniente, planteó que “es motivo de alegría y satisfacción aportar un grano de arena al desarrollo de Doñihue. Esta obra es especial porque es inclusiva y sustentable y refuerza las tradiciones como el trabajo de los chamanteros y los artesanos que tanto prestigio le han dado a esta hermosa comuna”.

La alcaldesa de Doñihue, Pabla Ponce, destacó el aporte de la Codelco. “Estoy feliz de que hayamos sacado adelante esta obra que va en beneficio directo de emprendedores (as) y artesanos (as). Estamos agradecidos del apoyo de El Teniente, no tan solo en esta obra, sino que también en las propuestas y buena voluntad que han tenido”, manifestó.

Mauricio Pichuante, artesano y escultor de Lo Miranda, agradeció el nuevo espacio para mostrar sus creaciones. “Es fundamental para nosotros contar con este lugar de exposición permanente. En este espacio podemos desarrollarnos, perfeccionarnos y preparar a las nuevas generaciones. Agradecemos a Codelco porque ha sido uno de los actores que más ha aportado a este proyecto”, cerró.

UN ESPACIO DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO

Erwin Palma, dueño de cecinas artesanales “Lo Miranda”:

“Es una iniciativa excelente para los artesanos y emprendedores que tenemos ganas de trabajar y surgir. Es un gran aporte de Codelco”.

Mario Lucero, artesano de Doñihue:

“Estamos muy agradecidos porque gracias a este espacio podemos dar a conocer nuestras habilidades y trabajos a los visitantes”.