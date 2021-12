Por: Camila González Villarroel.

Una incómoda situación se desató entre miembros del concejo municipal y Agustín Mardones y Ricardo Águila, quienes son los representantes del Campeonato Vecinal. Hace aproximadamente un mes, según cuentan los dirigentes deportivos, se les notificó y mostró el acta de una sesión del concejo municipal en el que se aprobaban la subvención de cerca de 3 millones de pesos para gastos del torneo de fútbol de poblaciones. Lamentablemente, la durante la última sesión, el proyecto fue rechazado con solo dos votos a favor.

Los encargados de hacer el requerimiento se mostraron extrañados ante este cambio, comentando que “hace aproximadamente un mes y medio presentamos un proyecto por el Campeonato Vecinal que consistía en una subvención, que jamás habíamos presentado. Nunca habíamos pedido plata y esto era para el Vecinal, porque después de la pandemia la situación se complicó. Nosotros presentamos el proyecto, el concejo municipal lo aprobó se firmó el acta y ahora, nos comunicaron que lo rechazaron producto de que apareció una persona perteneciente a la comisión de fútbol se opuso y 8 concejales más lo rechazaron”.

Ante el motivo que pudo haber existido para que existiera tan abrupto cambio, el presidente de la Unión Comunal de Clubes de Rancagua puntualizó: “El motivo que se nos dio de porqué lo habían rechazado fue porque supuestamente nosotros estábamos lucrando con esto. Nosotros nunca habíamos pedido nada, pero con la pandemia los ingresos disminuyen, la gente ya no va a la cancha como antes y nosotros tenemos que seguir pagando árbitros, paramédicos, contratar guardias, y quedamos con pocas ganancias, las que se tienen que distribuir entre el equipo ganador”.

Para quienes llevan toda una vida desarrollando esta linda labor que de una u otra forma une a los diferentes sectores de la comuna en torno al deporte ha sido muy difícil el comprender el por qué del cambio, incluso cuando en ocasiones han vendido hasta sus cosas para poder cumplir con los dineros necesarios para las realizaciones de estos campeonatos. De igual forma, los dirigentes agradecen la ayuda entregada, recalcando que “el alcalde ha tenido muy buena disposición al igual que el concejal Henríquez y la concejala de apellido Vidal. Ellos fueron los únicos que apoyaron nuestro proyecto. Según Cristian Toledo, que es de la comisión de deportes, y él dijo que nosotros íbamos a lucrar con lo que estábamos pidiendo. A través de los años que llevo en el deporte, nunca hemos pedido subvenciones, solo nos pasan las canchas y el alcalde a veces se pone con las medallas y la copa”.

Finalmente, Ricardo Águila, el presidente de la comisión organizadora del campeonato vecinal hace hincapié en qué es lo que más los apremia de la situación: “Lo que más nos complica es que si nosotros estamos lucrando como dice el señor concejal, a nosotros no nos van a poder pasar nunca la cancha y tendrían que cobrarnos”.

Uno de los no

La estudiante de leyes y presidenta de la comisión de medio ambiente, Valentina Cáceres, fue una de las concejalas que votó en contra de esta subvención. Desde su vereda y con el fin de esclarecer y hacer todo lo más transparente posible comentó cuáles fueron los motivos que la llevaron a rechazar la iniciativa: “El día martes se aprobaron distintas subvenciones para organizaciones sociales, incluidas la implementación de la cocina para Villa Arcoíris y también se hizo un aporte al taller laboral La Cruz, entre otras agrupación beneficiadas. Respecto a lo solicitado por el club deportivo Los Tigres, esto se rechazó, de momento, por ser un monto alto en comparación a las demás solicitudes, por lo cuál junto a otros concejales y concejalas esperamos tener un desglose del uso que se le dará a dichos recursos antes de aprobar”.

Dentro de lo que destaca la joven concejala es que todo esto no se debe a una simple decisión, sino que también es parte de un rol que deben cumplir e incluso va más allá ya que plantea la idea de que no solo exista una subvención extraordinaria por parte del municipio, sino que un aporte permanente a iniciativas como el Campeonato Vecinal: “Es parte de nuestra función fiscalizadora dentro del municipio. Además, respecto a la realización del campeonato de los barrios, hacia donde apuntaba está subvención, el municipio ya contribuye con la facilitación de las canchas, por lo tanto es una tradición deportiva de la comuna que nos interesa que se mantenga y por lo mismo, debería existir un apoyo permanente y no extraordinario como lo son las subvenciones. Hay una oportunidad aquí, para fortalecer el apoyo desde el municipio a este evento deportivo que se realiza todos los años”.

La voz del municipio

El alcalde Juan Ramón Godoy fue tildado como uno de los mayores interesados en tender la mano a los dirigentes deportivos, es así como el edil de la comuna de Rancagua respondió ante lo ocurrido: “Primero que todo, lamento que el Concejo Municipal no haya aprobado esta importante subvención al Club Deportivo Los Tigres, con lo que significa el desarrollo del deporte en nuestra ciudad, no solamente para los clubes deportivos, sino para todas y todos quienes trabajan y disfrutan en torno a la actividad deportiva. Es importante aclarar que la última votación contó con los votos a favor de los concejales Patricio Henríquez y Jacqueline Vidal, a los cuales me sumé porque estuve y sigo estando a favor de la entrega de estos dineros que habrían dado la posibilidad de finalizar de la mejor manera el Campeonato Vecinal, permitiendo la contratación de árbitros, paramédicos, compra de trofeos y medallas. Hay que recordar, además, que este tipo de campeonatos debieron paralizar sus actividades debido a la pandemia y eso significó también que no pudieron percibir recursos para continuar”.

Este tema aún se encuentra en desarrollo, ya que según Águila y Mardones se buscará llegar a buen puerto de todas las maneras que estén a su alcance debido a la importancia de este campeonato, para ellos y para la comunidad.