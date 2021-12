Por: Ximena Mella Urra

Ante la rápida propagación de los incendios forestales que afectan a la zona centro sur de nuestro país, desde hace algunos días que el cielo de la región de O’Higgins no ha sido el mismo. Una intemperie algo blanquisca y un horizonte más oscuro que lo habitual por el atardecer hemos apreciado cuando estos siniestros están más descontrolados.

Es que tras 13 años de sequía este 2021 termina como el cuarto más seco de la historia en Chile. Por lo tanto, las condiciones de los terrenos están propiciadas para un inicio y propagación de estas emergencias.

El humo de los incendios forestales es una mezcla de gases y partículas finas de árboles y otros materiales, que puede dañar los ojos, irritar el sistema respiratorio y empeorar la condición de salud de las personas que padecen problemas cardíacos, pulmonares y respiratorios. Es bueno reconocer algunos síntomas de intoxicación por humo, tales como tos con o sin mucosidad, latido acelerado, garganta irritada, dificultad para respirar, dolor de pecho, picor en los ojos, dolor de cabeza y síntomas de asma.

Para el seremi de Salud, Pablo Ortiz, el verano trae mucho calor pero también el peligro de los incendios forestales lo cual preocupa mucho. “El humo producido por estos incendios tiene gran cantidad de sustancias químicas las cuales han sido asociadas a muchos efectos adversos a la salud de las personas, aseguró. “Por ejemplo, pueden incluir compuestos gaseosos y material particulado que van a afectar sobre todo a los grupos de la población más vulnerables como los jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayores, enfermos crónicos, con enfermedades cardiacas, etc.”, explicó Ortiz. Todas estas personas, continuó, deben cuidarse de manera especial y que se alejen de estas zonas de incendio donde hay mucho humo.

De igual manera a la autoridad sanitaria le preocupa la situación a la que se enfrentan los voluntarios que combaten estos incendios ya sean bomberos o brigadistas de Conaf. “Para nosotros también constituye una preocupación porque están muy expuestas a estos gases y humo”.

Y dada la situación que vivimos ante el Covid, Pablo Ortiz aprovechó la ocasión de pedir que todos usen mascarilla en todo momento, que se alejen de la zona si no es de los equipos de emergencia y por supuesto, no realizar ningún tipo de actividad física al aire libre. “Además, pudimos ver que el fin de semana las personas acudieron a estos lugares en una especie de turismo lo cual no corresponde porque ponen en peligro su salud y también su vida”, opinó.

RECOMENDACIONES MINSAL

El Ministerio de Salud recomienda, ante la presencia de humo de incendios forestales en las zonas afectadas, evitar realizar actividad física, utilizar paños o mascarillas húmedas que cubran la nariz y la boca, cerrar puertas y ventanas -o agregar paños húmedos allí- para evitar que el humo ingrese a la vivienda. Evite otras fuentes de contaminación intradomiciliaria como fumar en espacios cerrados, uso de braseros, velas o inciensos.

A embarazadas, niños y niñas, personas de tercera edad, o pacientes asmáticos o con enfermedades pulmonares, se les aconseja evitar salir de casa o exponerse directamente al humo. En caso de presentar compromiso del estado de conciencia, mareos, vómitos, debilidad, tos persistente, dificultad para respirar, silbidos al respirar, conjuntivitis o sensación de arena en el ojo, se debe acudir a un centro de atención de salud.