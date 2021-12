PhD. Alexis Apablaza-Campos

Director general de Player8.org

Exeditor de Deportes de El Rancagüino

Twitter @boleteador

Podría parecer una broma del Día de los Inocentes, pero lo concreto es que –siguiendo las versiones de prensa de las últimas horas– en el mismo momento que usted lea estas líneas, O’Higgins podría anunciar sus primeros refuerzos para la temporada.

Más allá de los nombres, que de seguro serán lo suficientemente detallados por mis querid@s compañer@s del diario, llama la atención el foco de los discursos que hemos escuchado estos días tanto en las declaraciones de Pablo Calandria como en la presentación del nuevo DT, el argentino Mariano Soso: refundación.

Hasta ahora lo que sabemos es que la regencia celeste quiere enterrar claramente una temporada 2021 desastrosa, consecuencia cíclica de errores de campañas anteriores, en la cual se coqueteó con el descenso y se debió esperar el desarrollo de la última fecha con calculadora en la mano. Quizás si la U comenzaba ganando el partido ante Calera otro gallo cantaría…

Tampoco puedo hacerme el loco aquí, pues fui un ‘huaso iluso’ que a principio de temporada pensó que manteniendo la base de la campaña 2020, el Capo podía pelear en lo alto de la tabla, y así lo hizo al principio; pero la salida de puntales como Tomás Alarcón y Augusto Batalla, además del empeñoso Gustavo Gotti, junto con el error garrafal en el despido de Dalcio Giovagnoli propiciaron la peor campaña de O’Higgins en la era Abumohor.

Con estos antecedentes, la refundación aplicada consiste en la salida de Miguel Ramírez del banco, un DT que nunca llegó a conectar con el paladar rancagüino, pese al deseo de algunos de jugar “más ofensivo” con un plantel que no tenía los intérpretes adecuados para ello; y la no continuidad de cerca de una quincena de jugadores que no renovaron contrato, entre ellos Ramón Fernández, Matías Cahais, Alejandro Márquez, Nicolás Larrondo, Raúl Osorio y Felipe Seymour solo por nombrar algunos… lo triste es que el club ni siquiera les pidiera que “el último apague la luz”.

En cuanto a las llegadas, esta es encabezada por Soso, quien emergió como ayudante de dos entrenadores de paso irregular por el fútbol chileno (como Claudio Vivas y Javier Torrente). Como primer entrenador sorprendió en su estreno en el Real Garcilaso, consiguió la gloria en el Sporting Cristal incaico (fue campeón en 2016), fue subcampeón con Emelec en Ecuador en 2018; pero no cumplió las expectativas en el fútbol de su país en Gimnasia, Defensa y Justicia, y San Lorenzo.

En este último punto Soso tiene coincidencias con Sampaoli: su paso previo a O’Higgins fue una salida conflictiva por disputas con referentes en el vestuario, y ambos llegan con el cartel de bielsistas pese a que no tuvieron una relación cercana con el Loco (Vivas y Torrente fueron exayudantes del actual entrenador del Leeds).

¿Qué sabemos de su estilo de juego? Un análisis táctico realizado por el medio trasandino La Nación durante su estadía en San Lorenzo comenta que Mariano elegía dos sistemas (4-3-1-2 o 4-1-3-2): “el equipo de Soso se las arreglaba para moverse ‘corto’ y ver cuándo presionar alto y cuando convenía mantener la simetría pero más replegado en su campo. Intentaba tomar decisiones en función de los momentos, los contextos. Y, como Boca y River, no necesita llegar muchas veces para convertir un gol. Ni tampoco generar un ataque respaldado para ser eficaz, por más que los intenta”.

También se destaca que, a diferencia de lo ocurrido con Gimnasia y Defensa, Soso tuvo un carácter mucho más mesurado en San Lorenzo pese a que allende la cordillera era conocido por sus “decisiones impulsivas”. Esto es especialmente importante porque el entrenador dejó entrever en su presentación en el Monasterio Celeste que su proceso necesitará tiempo, habrá que ver si muestra la templanza suficiente para ello.

Lo que sabemos hasta ahora es que O’Higgins fichará un mínimo de cuatro refuerzos. Solo hay un extranjero en el plantel (Facundo Castro) y Calandria prometió que se completarán los cupos.

Aunque por otro lado, el gerente deportivo explicó en estas páginas que están en búsqueda de gente más joven e intensa acorde a la forma de juego del nuevo entrenador. Sin embargo, los nombres que rondan en el ambiente (con un delantero con baja participación en el colista del último campeonato) no seguirían del todo esa lógica.

Con todo esto, y con el inicio de las prácticas el 3 de enero como única certeza, solo el tiempo nos dirá si la promesa de O’Higgins de hacer una refundación es realmente efectiva o simplemente se trata de un ilusionismo para dejar atrás las frustraciones continuas tras la salida de Cristián Arán en un ya lejano 2017.