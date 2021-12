El Gobernador de la región de O’Higgins, Pablo Silva, informó que frente al lamentable accidente de tránsito ocurrido en la Ruta H-66, a la altura del kilómetro 26 en la comuna de Peumo, y que costó la vida a nueve trabajadores de temporada, chilenos y extranjeros,” como Gobernador Regional expreso mis más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, lamentando profundamente este trágico desenlace para trabajadoras y trabajadores que se desempeñaban en labores de temporada en nuestra región. Dicho accidente nos debe hacer reflexionar sobre la precarización de las condiciones laborales de miles de temporeras y temporeros, que trabajan diariamente con horarios extenuantes, muchas veces sin contratos ni seguros laborales que los protejan. Asimismo, este hecho nos alerta sobre la contratación de trabajadores extranjeros ilegales para estas labores, lo que- de confirmarse- sería particularmente grave y debe ser investigado y sancionado por las autoridades competentes”.

Agrega que “al margen de lo anterior, debemos avanzar de una vez por todas, hacia un trato digno y normas regulatorias, en el proceso de contratación de trabajadoras y trabajadores de temporada, tanto chilenos como extranjeros, que les otorguen protección durante su proceso laboral. No es posible que, frente a una tragedia de esta naturaleza, queden a la deriva y sus familias desprotegidas”.

Asimismo, como “Gobierno Regional reiteramos la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad de la Carretera de la Fruta, tomando en consideración el alto flujo vehicular de automovilistas como transportistas que se dirigen con carga al Puerto de San Antonio y otros destinos. Hacemos un llamado a las autoridades sectoriales a tomar medidas para que esta ruta no siga transformándose en escenario de lamentables accidentes de tránsito. Finalmente, quiero informar que personalmente he realizado gestiones con la Prefecta de la Policía de Investigaciones para que se agilice el proceso de identificación de las víctimas; asimismo solicité al Director (S) del Hospital Regional de Rancagua disponer de camas para las víctimas, durante el proceso de identificación, con la finalidad de no colapsar el Servicio Médico Legal, y también contacté al Vicecónsul de Bolivia en Chile, para coordinar esfuerzos en el proceso de repatriación de los fallecidos de nacionalidad boliviana”. Por: Fernando Ávila F.