Con el propósito de concientizar a la comunidad respecto a las precauciones y normas del tránsito, para no tener que lamentar pérdidas de vidas humanas durante los festejos de Año Nuevo, las autoridades locales reforzaron el llamado al autocuidado y prevenir los siniestros viales de forma paralela en los terminales de buses interurbanos de Rancagua y San Fernando.

En el Terminal O’Higgins de Rancagua, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Hans González; el Seremi de Salud, Pablo Ortiz; el Director de SENDA O’Higgins, Andrés Mejía; la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, Macarena Matas; y el Comandante Mazur Abutom, Subprefecto de los Servicios de la Prefectura Cachapoal de Carabineros, lideraron fiscalizaciones a choferes de buses y a sus máquinas, para garantizar el traslado seguro de las y los pasajeros que se van a movilizar durante los próximos días.

Al respecto, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Hans González, sostuvo que “la tarea de esta coordinación de distintos servicios tiene como primer objetivo prevenir, que la gente salga de sus casas y se traslade donde sus familiares y/o amigos para pasar las fiestas de fin de año de forma segura. Para ello hemos desplegados equipos por las tres provincias donde se interactúa con los automovilistas y pasajeros de buses para poder promover el mensaje del autocuidado”.

El Comandante de Carabineros, Mazur Abutom, Subprefecto de los Servicios de la Prefectura Cachapoal, señaló que “queremos hacer un llamado a celebrar la llegada de Año Nuevo con responsabilidad y a no consumir alcohol ni drogas, para que esta fecha de alegría no se transforme en un mal recuerdo para las familias. Le pedimos a la comunidad que trabajemos en conjunto para prevenir accidentes mientras que nosotros, los Carabineros estaremos, como siempre, resguardando la seguridad y garantizando tranquilidad para nuestra región”.

En línea con lo anterior, el Director de SENDA O’Higgins, Andrés Mejía, hizo énfasis en que “nosotros como servicio sabemos que esta es una fecha importante de reunión, sobre todo ahora que hay más libertad en contexto de pandemia. Es por eso que el llamado es a pasarlo bien responsablemente y a no consumir alcohol u otras drogas al volante, hoy en día hay distintas opciones para volver a nuestra casa seguros”.

Por su parte, el Delegado Presidencial Provincial de Colchagua, Manuel Cuadra, realizó una fiscalización en el Terminal Interurbano de San Fernando en conjunto con Carabineros, inspectores de fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el equipo SENDA Previene – Elige Vivir sin Drogas de la comuna.

“En Colchagua, junto a los equipos comunales de SENDA, Carabineros y las seremías de Salud y Transportes, hemos desplegado un completo operativo para crear conciencia en la población sobre el peligro de transitar bajo la influencia del alcohol y las drogas. No convirtamos la celebración de la llegada de un nuevo año en una tragedia familiar, ese es el mensaje que entrega el Gobierno para cuidar a las familias de nuestro país. Seamos responsables y recordemos que seguimos en pandemia, por lo que evitemos las aglomeraciones, use su mascarilla, lávese frecuentemente las manos y no bajemos la guardia con las medidas de autocuidado para evitar contagios durante este año nuevo”, señaló el Delegado Presidencial Provincial de Colchagua, Manuel Cuadra.

CARDENAL CARO

En la provincia de Cardenal Caro, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones realiza fiscalizaciones en Pichilemu, al ser una de las comunas con mayor población flotante durante estas celebraciones.

“El año pasado se registraron del orden de 76 siniestros de tránsito, de los cuales obtuvimos 52 lesiones y se lamentaron el fallecimiento de dos personas. Este Año Nuevo 2022 queremos hacer mucho más énfasis en el autocuidado y en la responsabilidad personal para que las personas se trasladen de manera segura. Como Región de O’Higgins no queremos lamentar fallecidos en estas festividades”, concluyó el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Hans González.

COVID-19

Aunque este año hay más libertad en comparación al año pasado, no podemos olvidar que aún se mantiene la pandemia y los cuidados son fundamentales para evitar brotes intradomiciliarios. Es por esto que el Seremi de Salud, Pablo Ortiz, dijo que “queremos ser enfáticos en recordar que a contar del 1 de enero todos los mayores de 18 años que hace seis meses recibieron su segunda dosis y aun no tengan su dosis de refuerzo, se les bloqueará su Pase de Movilidad. Este otorga mayores libertades para las personas que lo tengan, pero, sobre todo, diferencia los aforos en reuniones particulares y espacios públicos como comercio, restaurantes, gimnasios, eventos con y sin interacción de público, entre otros. En el caso de los viajes interregionales de locomoción pública se exigirá el Pase de Movilidad”.