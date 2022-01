La Corte de Apelaciones de Rancagua premió a cuatro funcionarias de la jurisdicción por cumplir 40 años de servicio en el Poder Judicial, en una ceremonia que se realizó con un aforo reducido en el auditorio del tribunal de alzada.

En la actividad, que estuvo encabezada por el presidente (s) de la Corte, Ricardo Pairicán, y el administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Erwin Revillard, las premiadas fueron las funcionarias del Juzgado de Familia de Rancagua Janett Palma Santibañez, Edith del Carmen Ramírez Lizana, y Berta Storey Meza; además de la funcionaria de la Corte de Apelaciones de Rancagua Sara Gálvez Beltrán.

“Hablar de funcionarias que han estado más de cuatro décadas laborando en distintos juzgados y en nuestra Corte es hablar de cuatro mujeres que se convirtieron en colegas, en amigas y en parte de nuestra familia, porque lo profesional se unió a lo afectivo, al compartir por tantos años juntos. Solo me resta felicitarlas y destacar su gran labor en el Poder Judicial”, señaló el presidente (s), Ricardo Pairicán.

La funcionaria, Sara Gálvez, comentó que “en estos 40 años me he esforzado por hacerlo bien y el Poder Judicial me ha dado la oportunidad de servir a la comunidad, el de crecer como persona y como profesional por lo que solo guardo sentimientos de satisfacción y agradecimiento”.

La ceremonia, que se realizó con aforo reducido producto de la alerta sanitaria, también contó con asistentes virtuales por medio de la plataforma zoom por la cual se transmitió en directo la actividad. Fernando Ávila F.