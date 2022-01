La primera autoridad regional califica el año 2021 como intenso, con muchos cambios y esperanzador, pero también es consciente de los desafíos que se vienen y cómo se irán configurando los poderes locales ante una eventual eliminación del delegado presidencial. “No se trata de que nos traspasen los distintos servicios al Gobierno Regional, sino las decisiones de inversión y desarrollo de la región. Que no se tomen a nivel central”, postula.

Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Marco Lara

Cinco veces concurrieron los chilenos a las urnas este año para escoger a sus representantes. La máquina política y propagandística no se detuvo y las regiones fueron el foco en los comicios de mayo y junio, donde el cargo de gobernador regional fue definido por primera vez por votación popular.

“Fue un año largo de campaña y elecciones”, reflexiona Pablo Silva, quien resultó electo como la primera autoridad regional en O’Higgins. “Ha sido muy dinámico y entremedio, por supuesto, asumimos el cargo de gobernador y en poco más de cinco meses dimos dinamismo a nuestro ingreso. Todo ha sido muy enriquecedor y hemos ido avanzando”.

Para el militante del Partido Socialista la materialización de esta nueva institucionalidad es uno de los puntos que pone de relevo el proceso de descentralización: “Seguramente hace un año atrás este cargo no tenía mucha relevancia para mucha gente en la región y ahora va cobrando o recuperando el sitial que le corresponde, que es la primera autoridad regional que toma las decisiones aquí en el Gobierno Regional, sobre todo con respecto a la inversión”.

Si tuviéramos que ponerle adjetivos a este 2021, a su juicio ¿cuáles serían?

“Intenso, con muchos cambios y esperanzador”.

En términos personales, usted es el primer gobernador regional electo por la ciudadanía ¿cómo es formar parte de ese histórico momento?

“Son muchas cosas históricas. Primero las elecciones de los constituyentes, que es histórico para el país. Eso lo hace sentir a uno orgulloso, pero también una gran responsabilidad por el cargo, lo que nos incita a trabajar y hacer las cosas bien, de forma transparente y con mucha probidad”.

¿Y cómo fue asumir el cargo en medio del segundo año de pandemia?

“Ha sido complejo, en el sentido que en muchas actividades, a diferencia de lo que era el intendente, uno no tiene a disposición todas las seremías. En general hemos trabajado muy bien con la mayoría de las autoridades regionales de este gobierno y hemos mantenido una buena relación con el delegado presidencial y la mayoría de los seremis. No con todos, pero sí con la mayoría”.

Uno de los temas que marcó la agenda tanto en la época de campaña como luego al asumir, fue el de las competencias del cargo ¿Cómo han sido estos meses y qué cosas ha sentido que ha querido hacer pero ha tenido que esperar a marzo cuando comiencen los traspasos?

“Nosotros hemos comprendido que es un proceso que se va formando y creo que lo más importante fue la conformación de la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores del país, que ha permitido que efectivamente vayamos avanzando en conjunto. Inicialmente logramos detener una rebaja en el presupuesto, después logramos nivelar el reajuste presupuestario de 2022 y así, seguimos conquistando otras cosas.

Y justamente me ha tocado a mí presidir la comisión de traspaso de competencias, en la que hemos tenido una enriquecedora discusión. Y no se trata de que nos traspasen los distintos servicios al Gobierno Regional, sino las decisiones de inversión y desarrollo de la región y que no se tomen a nivel central. Diría que vamos avanzando a paso firme, bastante bien, con la comprensión del Senado y, algunas veces, del gobierno”.

Focos de inversión, investigación y turismo

Si hay un concepto que el gobernador repite y deja entrever en reiteradas ocasiones, es la esperanza y el optimismo que existe para afrontar el trabajo que viene el próximo año. Así lo manifiesta, por ejemplo, respecto de lo que espera sea la labor en conjunto que esperan desarrollar con el gobierno de Gabriel Boric.

“Tenemos mucha esperanza de lo que pueda ser el próximo gobierno. Esperamos tener una muy buena relación con él, construir una alianza muy colaboradora y eso pasa solamente por tener una buena relación y comprender los dos roles”, puntualiza Silva.

“Nosotros comprendemos perfectamente el rol del gobierno central, pero también el nivel central tiene que ir entendiendo que la regionalización va a ir avanzando cada vez más y eso significa que las decisiones se tomen en regiones. Que en Santiago no se crean el centro del mundo, sino que somos 16 regiones y muchas comunas y provincias que atender que los gobernadores regionales conocemos perfectamente”, añade.

¿Qué se viene en 2022 para la región de O’Higgins de la mano del Gobierno Regional?

“Hemos establecido un cronograma de desarrollo de la región. Tenemos tres corporaciones, de las que nos vamos a quedar con dos porque una está con problemas. Y por eso las hemos reforzado, para que la actividad cultural de O’Higgins Crea y el desarrollo esté centrado allí. Vamos a reforzar su equipo, pero sobre todo su gestión.

También tenemos una corporación que es el CEAF, que es el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, y ahí también vamos a hacer una apuesta para que aumenten su investigación, pero también se abran a nuevas áreas. Queremos que también sean parte fundamental en el tema del agua, por ejemplo, y en frutas y verduras para que puedan entregar y traspasar toda la investigación a la pequeña agricultura.

También va a ser un pilar fundamental en el estudio del cambio climático. Tenemos alrededor de nueve doctores que hacen investigación, es un centro espectacular que ha tenido poca difusión y que pertenece al Gobierno Regional, por lo que lo vamos a reforzar para que efectivamente sea un pilar fundamental”.

Silva también releva la construcción del nuevo centro de la Teletón, que se ubicará en el Parque Comunal de Rancagua. “La fundación tiene que presentar un diseño para someterlo a consideración del Consejo Regional para que apruebe esos recursos. Y eso es muy importante, porque la misma Teletón ha dicho que hacia fines de 2023 podría estar funcionando el centro y eso va a aliviar la carga”, asevera el gobernador regional. “Estimo que mínimo unas 2 mil personas van a poder atenderse y eso nos tiene muy contentos, porque la gente lo necesita con mucha urgencia”.

Por otro lado, y tal como lo mencionó durante su campaña, el turismo será un eje fundamental a desarrollar en la región. “Tenemos un potencial de 7 millones de clientes en la Región Metropolitana, tenemos lugares hermosos, muchas cosas que mostrar y eso tenemos que difundirlo. Creemos que tenemos un potencial espectacular y podemos ser un eje de desarrollo con una industria muy limpia y acorde con el medioambiente”, señala.

Más competencias, más responsabilidades

¿Cómo anticipa los cambios que vamos a vivir en marzo, pensando en que el nuevo delegado presidencial que sea nombrado podría salir de su mismo conglomerado?

Nosotros no tenemos certeza de quién va a llegar. Esperemos que el Presidente elija a la persona adecuada, que venga con la disposición a trabajar en conjunto y desarrollar la región como corresponde.

Se supone que este Gobierno es más cercano a la misma línea nuestra, yo no soy parte del conglomerado, apoyados su candidatura fuertemente, pero sobre todo esperamos tener una muy buena relación para construir en conjunto y sentir que este proceso de regionalización vino para quedarse y que hemos sido electos por la ciudadanía, por lo que tiene que haber una buena coordinación de las autoridades designadas desde el poder central con las elegidas democráticamente en las regiones.

Tenemos mucha esperanza de que podamos hacer un trabajo coordinado y de desarrollo de la región, porque nosotros estamos dispuestos, y lo hemos demostrado, a trabajar transversalmente, porque nos interesa la gente, que es lo que tiene que primar en el servicio público, mejorar la calidad de vida de todas y todos los habitantes.

¿Cómo vislumbra al nuevo Consejo Regional que asume en marzo? Pensando en las fortalezas y también dónde podrían estar las mayores dificultades

Tenemos una muy buena relación con el actual y esperamos que con los nuevos integrantes también. Ellos de alguna forma han despolitizado las decisiones con respecto a la región, se agrupan por provincia y luchan por sus sectores o territorios y las decisiones se han tomado han sido para el bien de las 33 comunas de las región de O’Higgins . Y eso habla muy bien del Consejo Regional.

Pero uno no puede hacer juicios de valor. Hay varios nuevos que van a asumir y tenemos una buena impresión, esperamos que se integren a trabajar y sean un aporte fundamental en el desarrollo de la región, que estén centrados en eso y no en el tema político. Acá no levantamos caprichos ni proyectos del gobernador, sino de la ciudadanía, de las distintas comunas. Esperamos que la mirada sea esa”.

El gobernador regional podrá comenzar a pedir competencias y el Presidente electo manifestó su intención de eliminar al delegado presidencial y traspasar las atribuciones de seguridad al gobernador ¿Cómo anticipa aquel desafío?

“Lo hemos conversado con el Presidente electo. Creemos que posiblemente igual tendrá que nombrar un delegado presidencial, aunque dijo que lo eliminaría inmediatamente y eso requiere un proyecto de ley. Pero la idea es que, efectivamente, haya una buena coordinación entre el Gobierno nacional y el regional, y en eso ya están avanzadas las gestiones para juntarnos. Las veces que hemos estado con él, ha mostrado una muy buena disposición”.

¿Y cómo ve el desafío de ir adquiriendo cada vez más competencias y, por ende, responsabilidades?

“Bueno, cada vez van creciendo más. Hay más actividades y más demandas de la comunidad para conversar, lo que significa estar en terreno. Nosotros tenemos una agenda permanente de estar en cada una de las comunidades y también haciendo y tomando las decisiones en la región, lo que significa también contar con un buen equipo y nosotros lo tenemos. Va a ser cada vez más intenso y lo sabemos. Tendremos una agenda apretada, pero eso nos gusta e incentiva a hacer muchas cosas por la región y sus habitantes”.

¿Qué esperaría de las autoridades electas, frente a los nombramientos que vendrán? Pensando en seremis, subsecretarías, ministros, el mismo delegado… Porque ocurre que personas en cargos de elección popular los dejan por otros designados por el gobierno de turno…

“Uno esperaría que no pase eso y que, efectivamente, uno tenga consecuencia respecto a sus actos. Si alguien quería ser alcalde, concejal, core o parlamentario, es hasta terminar el cargo y no cuando ofrecen otra oportunidad.

Nosotros esperamos que efectivamente cumplan con todo ese proceso, pero sobre todo que la política vaya cambiando. Hay que tener una nueva forma de hacer política, cercana a la gente, de mucha conversación, diálogo y aportar al desarrollo de la región y del país. Tiene que existir esa discusión y a medida que el ambiente se despolarice y deje de ser tan confrontacional, ayude a la construcción del país y la región. Y en eso todos tenemos que ceder, lo que no es tan terrible. Pasa por el convencimiento de tomar las mejores decisiones, que van a tener los respaldos de todos los sectores”.

Como deseo de fin de año, ¿Qué pediría para el próximo año para los habitantes de la región de O’Higgins?

“Mejorar sustancialmente la calidad de vida en todos los aspectos. En temas de salud, medioambientales, por supuesto en el ámbito económico. Pero especialmente que todas las personas de la región de O’Higgins sean mucho más felices”.