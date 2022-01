Al analizar las múltiples causas que pueden generar “incendios forestales”, (denominación que, en chile, y particularmente los medios de comunicación, la usan por igual cuando se trata de Bosques de monocultivo (Pinos o eucaliptus) o, por el contrario, como el caso de los Incendios del Estero Los Leones y Sauzal, cuando es bosque nativo esclerófilo), el protagonista es el ser humano y su inexplicable capacidad de dañar a seres vivos indefensos ante el voraz avance del fuego.

Evidentemente en chile, existe un problema profundo que radica en la dificultad de decir las cosas como son, por su nombre. Cuando se quema el bosque nativo, se quema vida. Animales nativos, aves nativas, paisajes de gran valor biológico y ambiental. En cambio, la noticia o los informes técnicos nos informan de la quema de grandes extensiones de matorral, pastizal, etc.

Causas como las altas temperaturas, la sequía que afecta a nuestra zona y el viento, obviamente que son factores claves que complican el combate de estos incendios, combate que esta, al parecer limitado por los escasos e ineficientes recursos que existen para detener estos incendios, sobre todo en sus etapas iniciales.

Actores fundamentales en el combate de estos siniestros son, por supuesto, los cuerpos de bomberos, que como todo voluntariado hace lo que puede, aun así, protegen casas y vidas humanas con gran heroísmo. Pero, no son ellos los llamados a cuidar nuestros bosques.

Tema aparte las brigadas de aviones y helicópteros que al parecer apagan incendios mientras miran con atención el horómetro de sus máquinas, mientras probablemente sus dueños están mas preocupados de la facturación que de extinguir el fuego. Estos tratos debieran transparentarse, y si no existe, quizás debiera implementarse un polinomio de pago que considere con mayor valoración, la velocidad de respuesta y cuan rápido puedan apagar los incendios.

Relevante es, la responsabilidad de los propietarios de los cerros que se han incendiado no una vez, sino muchas veces. (por si no lo saben, casi todos los cerros y montañas tienen dueños). Algunas personas naturales, otras corporaciones gigantes como Codelco, que curiosamente en territorios de estos últimos, es donde se iniciaron los incendios, y paradójicamente allí terminaron también.

Todos sabemos que Codelco produce cobre, ahí esta su negocio. Seguramente los cordones montañosos que ha debido adquirir (para futuras explotaciones, para compensar el daño ambiental que su actividad genera o para simplemente evitar conflictos con los habitantes aledaños) no están siendo protegidos ni administrados de manera responsable. No existen, o por lo menos no se conocen, gobernanzas eficientes sobre sus territorios no productivos.

Es urgente que la autoridad, que siempre mira desde lejos, pero el humo no lo deja ver, presione para que estas empresas se responsabilicen de sus territorios, de sus activos ambientales y biológicos, o si no tienen la capacidad o ganas que sea entregado a organismos públicos o privados que si puedan conservar y cuidar nuestros bosques y sus complejos biológicos antes de que sea tarde.

La sabia de los arboles no se puede exportar. Ahí radica la principal causa.

Mauricio Valderrama, Consejero Regional de O´Higgins