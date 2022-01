La autoridad destaca el trabajo en conjunto realizado con el gobernador regional Pablo Silva este año y releva el proceso de vacunación como uno de los grandes aciertos en el manejo de la pandemia. Pero Guzmán también reflexiona sobre el futuro de la institucionalidad que hoy encabeza y el eventual traspaso de funciones y eliminación del cargo. “Quienes van a empezar a chocar serán el gobernador con el Presidente”, dice.

Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Héctor Vargas

Con el manejo de la pandemia como su principal desafío define el delegado presidencial Ricardo Guzmán el año 2021.

Y es que fue el segundo año de crisis sanitaria, pero también fue el periodo en el que se desarrollaron históricos cambios en la institucionalidad que posicionaron a Guzmán como el último intendente de la región de O’Higgins y la primera persona en asumir la dirección de la nueva delegación.

“Creo que fue una coincidencia, a cada uno le puede tocar un momento determinado. Y por supuesto que agradezco esa coincidencia, pero más bien el desafío, como lo dije en el momento que asumió el gobernador, no era tanto haber cumplido con los cargos, sino que ambos pudieran funcionar de la mejor manera”, sostiene Guzmán.

Y es este punto el que el delegado presidencial destaca respecto de la nueva institucionalidad regional, con una dinámica que, a su juicio, se ha dado de forma virtuosa en la zona.

“Creo que ha sido un esfuerzo que hemos hecho en conjunto con el gobernador, entendiendo que los dos tenemos el mismo fin que es que la comunidad de la región de O’Higgins se beneficie. Y con generosidad, poco ego y menos soberbia hemos podido hacer un trabajo que, a lo mejor, no se ha replicado en otras regiones y eso me pone satisfecho y contento, porque la comunidad nos demanda hoy menos peleas y más trabajo”, profundiza el representante del Presidente en O’Higgins.

Entendiendo las atribuciones y responsabilidades del delegado presidencial ¿Qué esperaría que ocurriera con el cargo? Pensando que el próximo gobierno ha sido claro en señalar que pretende eliminar dicha institucionalidad…

“Ya se eligió un gobierno y lo que voy a decir es incluso en favor de ese gobierno. Creo que las regiones necesitan una figura del Presidente que lo represente en la región. Eso es descentralización. No es solo la elección de un gobernador regional, sino también que el Presidente tenga una autoridad empoderada que represente también las necesidades de la región a nivel nacional.

Aquí lo que se ha visto es que puede que el delegado cambie de nombre y se llame Seremi de Interior u otro nombre, pero creo que las funciones del delegado van a seguir siendo ocupadas por alguien dentro de la región”.

En esa línea, Guzmán plantea que, en términos prácticos y como el delegado presidencial es quien coordina el trabajo de las seremías, será más fácil para el Presidente de la República entenderse con el delegado que con todos los seremis a la vez.

“Creo que lo que están pensando es más cosmético, de cambiar el nombre. Y creo que el trabajo tiene que ir en cómo empoderar al gobernador regional con más atribuciones, libertad para ejecutar presupuestos y también con una coordinación política.

Porque a veces se dice no, traspasemos los seremis al gobernador. Los seremis son representantes de los ministros y ellos, a su vez, del Gobierno. Por lo que, si a mí me preguntan, la función del delegado presidencial, ejercida con generosidad y esa visión que a lo mejor nosotros hemos tratado de tener, es bien útil mantenerla. Cualquier cosa, va a ser algo distinto, raro, un experimento que, tal como pasó con este cargo, a lo mejor va a ser más complejo y difícil”.

Pero desde comando del Presidente electo ya adelantaron que las atribuciones en materia de seguridad se traspasarían al gobernador…

“Es que se van a empezar a chocar. Antes se pensaba que entre el gobernador y el delegado se iban a empezar a chocar e iba a haber conflictos tremendos, pero con el hecho de empezar a traspasar cosas, quienes van a empezar a chocar serán el gobernador con el Presidente. Siempre va a ser un conflicto y por eso creo que hay que darle una vuelta a esto. Creo que es un error que el Presidente electo, que es de izquierda y no es cercano a mis pensamientos, no tenga una figura empoderada en la región”.

Los contrastes de la pandemia

Coordinar el trabajo para enfrentar la crisis sanitaria fue, según el delegado presidencial, un trabajo complejo que también tuvo como dificultad el traspaso y la creación de las nuevas institucionalidades regionales.

“Tratar de bajar los números, responder a nuestros vecinos, ver las ayudas económicas. Había también ahí fuertes presiones por lograr algún beneficio económico y nosotros fuimos tratando de responder y gestionar algunas de esas ayudas”, afirma Guzmán.

¿Cuál considera fue el mayor desafío?

“Evidentemente la pandemia. Nos tocó un peak muy potente que fue el más grande, espero hasta ahora, pero el movilizar también un trabajo en conjunto.

Fue algo potente y grande que los municipios se cuadraran detrás de la vacunación, del testeo, que el hospital pudiera reformular todo lo necesario para tener más camas UCI, por ejemplo. Nosotros financiamos también a través del Gobierno Regional muchos testeos. Estar presentes en la calle fiscalizando para que las personas no incumplieran las distintas medidas creo que fue el desafío más potente, de movilización y generar conciencia respecto de una situación que era nueva, distinta.

Pero además con la necesidad importante de los vecinos de tener recursos y sustentarse para poder vivir. Porque somos una región agrícola completamente y donde muchas personas trabajan en las labores agrícolas y al día, entonces decirles que no vayan a trabajar es un proceso complejo, porque no van a tener cómo subsistir o sustentar sus hogares.

Y ese equilibrio que teníamos que tener, de no volvernos locos de cerrar la región completa e ir provocando daños colaterales a los empresarios, a las pymes y tantos otros que pudieron sufrir. El desafío fue reactivar, entregar recursos, generar cierta apertura y creo que lo clave y lo que más orgulloso uno se siente del Gobierno, es la vacunación.

Este fue el segundo año de la crisis sanitaria ¿qué cosas cree que se pudieron haber hecho mejor con los aprendizajes del primer año en pandemia?

“Ciertamente creo que se formularon ciertas ayudas, el Gobierno las fue graduando entendiendo cuál podía ser la dimensión y lo largo de esta pandemia, porque sabíamos que esto iba a ser para largo mientras no apareciera la vacuna que era lo importante.

A lo mejor el tema de las ayudas pudo haber sido un poco antes, creo que ciertamente uno se puede cuestionar en eso, pero de todas maneras el trabajo, los IFE fueron muy potentes para ayudar a la comunidad. Y además la gestión de la vacunación fue lo que más nos ayudó para estar hoy en la situación que estamos y que a nivel internacional digan que Chile es el mejor país para enfrentar una variante como la Omicron, es algo muy significativo”.

¿Y cómo considera que fue el comportamiento de la población durante la pandemia?

“En algún momento pasaba mucho que la gente no creía, no tenía conciencia. Por supuesto siempre estaba la dificultad de que cada uno de verdad quería sustentar su casa y necesitaba salir y uno lo entendía, pero también perdimos más de 1.500 vecinos en la región de O’Higgins y eso es muy doloroso.

En algún momento de las cuarentenas partíamos súper bien y después se iban agotando, la gente iba saliendo y teníamos que tomar otras medidas. La verdad es que tratábamos de tener los testeos muy fuertes, prácticamente a 75 mil por mes, tratando de tener un control y asilamiento, con residencias sanitarias y todo el trabajo en equipo.

En algún momento la comunidad nos colaboró, pero también entendíamos que en el tiempo se podían ir agotando algunas situaciones y que iban a ir perdiendo eficacia. Fue un desafío de todos como país”.

Y con las mayores libertades de desplazamiento, volvieron también las manifestaciones a las calles ¿Cómo fue enfrentar esos episodios, aún con la crisis sanitaria vigente?

“Las manifestaciones las asumimos como un derecho, por supuesto que corresponde. Tratamos de que hubiese las precauciones en una época de pandemia, pero creo que el comportamiento en general fue bastante positivo.

Si bien en algunas hubo grupos muy pequeños, que eran descolgados, no fue lo que caracterizó la manifestación, que eran personas que querían hacer valer su voz, legítimamente y no este grupo que generó desorden. Y cuando eso pasaba, Carabineros tenía que actuar, porque era nuestra tarea. Pero en general lo que coordinamos con Carabineros era hacer un seguimiento a distancia, para que las personas pudieran desarrollarse y no se sintieran intimidados, creo que es parte de la democracia y uno lo toma así, como una de las tareas que corresponden.

Si tuviera que pedir algo para la región en 2022 ¿qué sería?

“Que pudiéramos hacer un trabajo en equipo. Creo que estas elecciones presidenciales fueron muy polarizadas, generaron un ambiente de tensión y creo que hoy la tarea que tenemos, porque aún nos quedan momentos duros por pasar, es unirnos para sacar la región adelante.

La región tiene múltiples desafíos, como la droga en nuestras poblaciones que ha sido un trabajo muy potente que hemos realizado en cuanto a seguridad ciudadana. Nos hemos juntado con dirigentes, Carabineros, Fiscalía, la PDI, para hacer estas intervenciones barriales, que cambian la calidad de vida en los sectores. Eso es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto.

Tenemos también un desafío importante que es la sequía, que es más dura que nunca y se le suman los incendios forestales. Todo ese trabajo hay que mantener y hacer en conjunto, porque la realidad de nuestra región es que, con el cambio climático, probablemente lo que estamos viviendo sea la normalidad y no la excepción.

Entonces tenemos que ver cómo nuestra región, que es eminentemente agrícola, pueda seguir siendo sustentable en el tiempo y productiva. Y eso tiene que ser un desafío que asumamos todas las autoridades en conjunto. Cuando empezamos a buscar cosas que nos unen, probablemente el bien común de la comunidad es más potente y si todos nos sumamos, podemos conseguir grandes cosas para el país y la región”.