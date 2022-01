La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado el proyecto que busca la obligatoriedad de los contratos en el fútbol femenino en Chile. Una iniciativa presentada el 2019 por la diputada Erika Olivera, que por fin fue analizada, estudiada y aprobada, pasando al Senado para convertirse en Ley. Esta busca la obligatoriedad en los clubes para hacer contratos profesionales a las jugadoras de fútbol femenino y así permitir que reciban una remuneración y condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo de la mejor manera.

Este es un importantísimo avance, no solo para el fútbol, sino que también para las mujeres que hoy en día se están incorporando cada vez más a espacios que antes estaban ocupados exclusivamente por hombres. Idealmente hubiese sido avanzar en un aporte más significativo en cuando al deporte y la mujer, buscando el posicionamiento de estas en el deporte en general y no solo en fútbol, pero sin duda, es un buen comienzo.

En Chile lamentablemente el deporte, tanto en temas de remuneración como en entrenamiento, aún está en el amateurismo, pero no así en la competencia. Aún vemos en aquellas disciplinas no tan populares a deportistas realizando bingos y rifas para poder competir, debido a que el financiamiento estatal solo llega luego de una clasificación. Esperemos que en un futuro no muy lejano tengamos una ley que regularice la práctica deportiva en nuestro país, y así, entregar las herramientas necesarias para seguir avanzando en equiparar la cancha entre hombres y mujeres.

Juan Manuel Ramírez

Director de Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física

Universidad de Las Américas Sede Viña del Mar