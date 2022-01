Por: Camila González Villarroel

Fotos: Marco Lara

En una reunión sostenida entre el Gobierno Regional y la Federación de Taxis colectivos debido a la poca circulación de el medio de transporte del gremio, se buscó poder dar una solución a los ciudadanos, lo que también permitirá que el servicio se ordene tanto el área rural como también en el área urbano. Dicho acuerdo materializado consiste en una nueva restricción vehicular, la que en lugar de ser de dos dígitos, disminuirá a uno, provocando que más colectivos estén en circulación. La nueva medida regirá durante todo el 2022 y se hará efectiva desde lunes a viernes.

Quien encabezó esta reunión fue la Gobernadora Regional subrogante, Natalia Sánchez, quien comentó como se llevó a cabo el proceso: “Convocamos a la Seremi de Transportes y a los dirigentes de los taxis colectivos urbanos y rurales, y llegamos a un acuerdo de una restricción vehicular que va a tomar todo el año calendario, es decir desde enero a diciembre, de lunes a viernes dejando fuera los sábados, domingos y días festivos; y horarios diferidos para colectivos urbanos y rurales”. Es importante señalar que por primera vez el facultativo para esta decisión lo tiene la gobernación regional, pues antes esto correspondía a la Seremía de Transportes, ante lo que comentó: “Por primera vez desde que existe un Gobierno Regional, nos corresponde emitir una resolución de restricción vehicular, que va a poner en vigencia desde el año 2022 la restricción vehicular para vehículos de pasajeros menores, tanto urbanos como rurales”.

Además de lo anterior, Sánchez también agregó que el dialogo entre partes suma de forma positiva y “deja en evidencia una forma distinta de gobernar, involucrando en primera línea a los actores claves, trabajando de manera conjunta y haciendo partícipe a los involucrados, que es algo que al Gobernador Regional le importa de sobremanera que toda gestión que desarrollemos vaya en esa línea”.

La contraparte, representada por Eduardo Lillo, quien es el presidente de la Federación de Taxis Colectivos urbanos también tuvo algo que decir: “Estamos muy conformes, porque los gremios llevamos una solicitud y la Gobernadora Regional (s) acogió nuestra petición. Se va a comenzar a aplicar desde el lunes 3 de enero y por todo el año”. Una de las explicaciones del porque también necesitan salir más a las calles por parte del dirigente fue que: “Se están requiriendo más autos. Hoy día hay mucha gente, producto de los fenómenos de la pandemia, mucho conductor que no está trabajando, principalmente en la locomoción mayor, lo que nos ha significado una recarga a nosotros, y en las horas ‘peak’ no estamos dando abasto”.

Finalmente, Lillo puntualizó que con esto “va a significar que se van a incorporar aproximadamente 130 vehículos más en el radio urbano (…) y concretamente el objetivo de esta medida es en beneficio de los usuarios”.

Pero, no son solo estos actores lo que tienen algo que decir, pues son los usuarios los que se han visto más perjudicados por la baja circulación de colectivos, teniendo grandes esperas, las que en épocas de invierno significan estar al frío o la lluvia y en verano el peligro de exponerse al sol y sus altas temperaturas. Raquel Rojas es usuaria diaria de la línea Rancagua Sur, la que usa para desplazarse de lunes a viernes a su trabajo en el centro de la ciudad. Para ella, el cambio fue drástico de un día para otro: “Nosotros que usamos los colectivos todos los días nos dimos cuenta al tiro que habían menos autos porque los tiempos de espera eran mucho más largos y todos pasaban llenos. No sé cual haya sido el motivo para que se notara tan fácilmente, pero yo que me transporto todos los días en ellos, lo noté”.

También así lo denota Luis, usuario frecuente de colectivos hacia el Manzanal o la Villa Triana, quien señala que si ya antes era dificil encontrar autos pasadas las 19:30 horas ahora es casi imposible, por lo que obligadamente muchas veces ha debido recurrir a las aplicaciones. Incluso señala que durante la mañana cada vez se hace más difícil encontrar locomoción colectiva.

En cuanto al impacto que tuvo esto para ella, la señora Raquel menciona que “tuve que comenzar a levantarme más temprano para no llegar atrasada a mi trabajo. Los primeros días pensé que era algo de momento, pero después me di cuenta que no. Y esto no comenzó hace poco lleva meses así”.

Al ser informada sobre el acuerdo que existe entre los taxis colectivos y el gobierno regional, la trabajadora puntualizó: “Que bueno que se regule esto y hayan más colectivos sobre todo que ahora hace calor y esperar a todo sol no hace bien. Ojalá se reduzcan los tiempos y todo vuelva a funcionar como antes donde había mucha circulación”.

Sin dar sus nombres, algunos choferes explican que la baja frecuencia que han presentado algunos servicios de colectivo se debería a que hay escasez de conductores con licencia profesional, siendo muchos de ellos contratados por empresas de transportes bajándose así de los colectivo por un lado, también algunos que decidieron probar suerte con las aplicaciones como uber o Didi.