Por: Ricardo Obando.

Los festejos duraron hasta bien entrado el miércoles en San Fernando. El título conseguido por Tinguiririca SF y el consiguiente retorno a la máxima categoría del básquetbol nacional, dejó algunas voces respecto a lo que fue la campaña en la LNB2 y el desafío que viene a la vuelta de la esquina.

Una vez concluida la final de la segunda categoría, el capitán del conjunto sanfernandino, Eduardo Sepúlveda, manifestó que “es un lindo retorno. Vinimos por un desafío, jugadores que nos dejaron fuera de Primera por ser de edad, pero fue lindo. Contento por la gente, por San Fernando, le tengo un cariño especial a la ciudad”.

Es más, añadió que “ya hay que empezar a trabajar para lo que viene, el qué vamos a hacer en la Primera División”.

Por su parte, la figura del último partido, Julius Holt, dijo que el camino para llegar al título “no estuvo exento de problemas, de complicaciones. Hablo siempre con ‘Chapita’ Suárez (seleccionado nacional) y le decía que siempre es más difícil jugar la B, por un montón de cosas”.

Junto con ello, dijo que “sacamos la batalla, nos trajeron para eso. Con mucha humildad lo digo, nosotros no entrenábamos, nos juntábamos de repente y era muy difícil”, por tanto, agregó, “creo que dimos mucha ventaja, pero cuando había que ganar como lo hicimos, demostramos la jerarquía”.

Además, el ex integrante de “La Roja”, aseguró que “ojalá las autoridades se pongan con el equipo, porque nosotros los jugadores pasamos, pero queda el club y no sería lindo que ésto se pierda. San Fernando demostró que es una buena plaza para el básquetbol chileno y espero que se mantenga”.

En tanto, el director técnico del quinteto, Héctor “Tito” Vera, sostuvo que “creo que nos costó mucho, tuvimos momentos muy malos, tuvimos pasajes de rendimiento bajo como equipo y afortunadamente el diagnóstico estaba claro, en el sentido en que los jugadores se fueran poniendo con el transcurso del torneo y se confirmó”.

Para cerrar, quien fuera campeón de la Liga Nacional con Español de Talca, apuntó que “logramos el ascenso y hay que destacar a las dos mil personas que llenaron el gimnasio. Cuando conversamos con los dirigentes era un desafío, se logró y ahora le dejamos una tarea a la ciudad, porque tiene que apoyar, la Liga es una palabra mayor”.

LA LIGA COMIENZA EN DOS DÍAS

Pese a que TSF tendrá un par de semanas para preparar su reintegro a la Primera División, el torneo arranca el fin de semana.

De acuerdo a lo informado por la organización, el sábado comienza la competencia con los siguientes partidos: Puerto Varas vs Temuco, Universidad de Concepción vs Ancud, Puente Alto vs Valdivia, Colegios Los Leones vs Puerto Montt y Español de Talca vs Deportes Castro.

En tanto, el domingo, se disputarán los encuentros entre: Las Ánimas de Valdivia vs Temuco, Puente Alto vs Puerto Montt, Español vs Ancud, U. de Concepción vs Castro y Los Leones vs Valdivia.

Cabe señalar que, a diferencia de años anteriores, la Liga retoma su formato original, es decir, todos contra todos dejando de lado las conferencias.