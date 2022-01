Fue una sorpresa para muchos, cuando en el Centro de Justicia Juvenil de Graneros se realizó la ceremonia del proyecto “Libros para ser libre”, que entregó textos y novelas a los jóvenes que cumplen sanción en el recinto.

Pero sobre todo, fue para una de las adolescentes, quien propuso la idea de fomentar la lectura entre sus compañeros y que en los próximos días terminará su proceso para egresar del centro.

Y es que además de la entrega de los textos, que fueron donados por la Fundación Luksic, también se mostró un video donde la destacada escritora chilena Isabel Allende envió un saludo a las y los jóvenes del centro.

En un sentido mensaje, Allende los incentivó no solo a leer, sino a “tener una vida buena, dejar las drogas, empezar a leer y tener educación”, recalcando además que “la vida es larga y se puede volver a empezar muchas veces, no crean, por favor, que lo que han hecho antes, va a reflejarse en el resto de sus vidas”.

La actividad y el mensaje de Allende emocionó a la joven que estuvo detrás de la iniciativa, quien por medio de la lectura encontró un apoyo en el control del consumo de sustancias.

“Leer me ayudó a controlar las ganas de consumir. El libro “Una vida sin límites” me enseñó que es uno mismo quien se pone obstáculos, y los ‘no puedo’ no debemos decirlos; ojalá les sirva a los chicos, como me ha servido a mí”, aseveró la adolescente.

El saludo de la escritora, en tanto, fue gestionado por la directora regional (s) del Sename, Pamela Urquhart, quien sostuvo que “la positiva respuesta fue una señal muy potente, porque nunca nos imaginamos que la mismísima Isabel Allende nos daría tal muestra de su nobleza; el mensaje que entregó a los jóvenes fue preciso y hubo muestras de emoción de varios de ellos”.

Urquhart también se mostró gratamente sorprendida con la recepción de la Fundación Luksic a la solicitud. “Debo decir que fue algo que realizamos sin pensar en que podríamos tener tal respuesta. Enviamos una lista de títulos que podrían servir para que los adolescentes se motiven con la lectura y ellos, sin dudarlo, accedieron a comprarlos y enviarlos de regalo, fue algo muy motivante”, destacó la autoridad, quien junto a funcionarios del Sename O’Higgins, la Defensoría Penal Pública y cercanos llevaron adelante el proyecto.