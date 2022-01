Las tradiciones son sanas, dan un sentido de pertenencia y dan características únicas a una región. Y una de estas buenas tradiciones comenzó nuevamente este 4 de enero cuando comenzó un nuevo Festival de Teatro al Aire Libre, organizado por la Casa del Arte.

Este festival nació tímidamente hace ya bastante más de 20 años siendo pionero a nivel nacional en este tipo de presentaciones y ya es una esperada tradición veraniega, donde cientos de rancagüinos disfrutan cada día de las diversas obras que se presentan, desmintiendo a aquellos que dicen que en la capital regional no hay cultura. El Rancagüino este año nuevamente apoya a esta importante manifestación artística, viendo como este hijo que ayudo a nacer, hace rato ya camina sólo junto a la Casa del Arte, pero que los años anteriores como tantas otras expresiones artísticas se vio limitado por la maldita pandemia que ha afectado a nuestro mundo, pero que este 2022 vuelve con más fuerza que nunca.

Es que ya son más de dos décadas en que la Casa del Arte con este festival y otras variadas actividades no sólo ha entretenido, y entregado un sano panorama veraniego, sino que ha educado ya a varias generaciones de espectadores que ya no ven el teatro como algo lejano, que sólo se da en Santiago, sino como una interesante opción de cultura. No por nada festivales como este ahora proliferan en casi todo el país y Rancagua comenzó de los primeros.