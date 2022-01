Por: Tomás Arcas

Este jueves, el Cádiz CF de Tomás Alarcón avanzó a los octavos de final de la Copa del Rey, luego de superar en calidad de visita por la cuenta mínima al CF Fuenlabrada, de la Segunda División de España.

El volante rancagüino se convirtió en la gran figura del partido, ya que con un potente remate cruzado desde fuera del área rompió la igualdad a los 90+3’, anotando así su primer gol en el fútbol europeo y metiendo al Cádiz entre los 16 mejores del torneo. La última anotación de Alarcón había sido el 11 de abril del 2021, cuando O’Higgins superó a Colo-Colo en el Estadio Monumental por 2 a 1.

Luego del partido, el seleccionado nacional declaró que “el gol es un plus, porque lo importante es la victoria y seguir escalando en la Copa del Rey, que nos ilusiona mucho”. Además, aseguró que el terreno de juego no se encontraba en las mejores condiciones: “Sabíamos que iba a ser un partido difícil en un campo complicado, que estaba en mal estado. Nos costó mucho jugar y eso nos impidió poder tocar más rápido, pero no nos impidió el triunfo”, mencionó.

Con esto, el ex jugador celeste sumó su 17° aparición oficial junto al elenco español, siendo pieza fundamental en el esquema del DT Álvaro Cervera. El sorteo de la siguiente fase de la Copa del Rey se llevará a cabo este viernes 7 de enero. Alarcón y compañía buscarán igualar la mejor participación histórica del Cádiz en la competición, obtenida en la temporada 1989-90, cuando alcanzaron las semifinales.

⚽️ Un golazo de @tomi_alarcon99 que vale el pase a 1/8 de la #CopadelRey — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 6, 2022