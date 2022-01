Es la historia de «CSG», el abreviado de su nombre que hoy acuña como su nombre artístico. Claudio se crió en la Villa Jardín Oriente, en casa de sus abuelos paternos, junto a Álvaro, su hermano mayor.

A los 7 años, en un viaje a Concepción, su familia sería quien por primera vez escuchara su voz siguiendo la melodía de una canción de Nino Bravo, en un cd que solían escuchar sus abuelos. Su padre le pidió que cantara más fuerte, momento en donde asimilaron que el pequeño tenía cierta habilidad para el canto y para la expresión vocal. A sus 11 años de edad, cursando el sexto básico en el colegio Villa María College, le pidió a su abuelo que reparara una antigua guitarra olvidada en el entretecho de la casa, para poder asistir a un taller para niños en su escuela.

UN PRECIADO OBSEQUIO

Mostrando destreza para la rítmica y la melodía, a sus 13 años, su abuelo le obsequió lo que sería el instrumento que amarrará su vida a la música, por siempre; un bajo eléctrico. Asombrado por su instrumento, al año siguiente, Claudio formó parte de una banda de rock juvenil rancagüina llamada «Broken», debido a la ausencia de uno de sus músicos, a quien «el Mini» (apodado por sus pares), reemplazaría.

Broken alcanzó dos años seguidos, la final del certamen musical nacional llamado «Pepsi al Máximo», en los años 2008 y 2009, obteniendo en esa última instancia, el segundo lugar entre más de 4.000 bandas inscritas a lo largo del país.

Mientras participaba en dicho evento, Claudio, junto a otros dos grandes amigos, fundaron la banda «Royals», en donde ocuparía el lugar de vocalista y bajista y, fue esta banda su carta de presentación para las primeras canciones de su propia creación.

El año 2010, Royals obtuvo el primer lugar en un certamen regional llamado «Baesu Fest», con jurados como Chancho en Piedra y Sinergia, ambas bandas de larga trayectoria nacional.

Luego de egresar del colegio y pasar por ciertas crisis juveniles respecto a lo que le depararía el futuro, Claudio cursó durante el año 2014, la carrera de producción musical y gestión artística, de la prestigiosa Escuela Moderna de Música y Danza de Santiago, lugar en donde sentó por primera vez sus conocimientos respecto a la música y la teoría, y comenzaría a entender el submundo artístico musical de Santiago. Sin embargo, el joven buscaba más, siempre mostrando una gran ambición por el escenario y el canto.

Claudio nos comenta: «La Escuela Moderna me entregó las primeras bases, que fueron de gran ayuda en su momento para ingresar al mundo real de la música, pero no era lo que yo buscaba en esencia. A mí me gusta la magia de la música, la reacción de las personas al interpretar, el juego de energías que hay entre los intérpretes y el público».

BUSCANDO UN NUEVO RUMBO

Hacia el año 2015, algo confundido por haber dejado sus estudios, Claudio emprendió un viaje en bus desde Santiago hacia Lima, Perú, viaje que le cambiaría la vida, sin portar mucho más que una carpa, un saco de dormir, una olla para cocinar, algunos pesos y su guitarra.

«Hubo un momento clave en mi viaje, que me hizo entender que realmente quería dedicarme a eso el resto de mi vida; Solía caminar por las tardes a la localidad de Barranco, en Lima, lugar en donde se vivía mucha expresión artística en todas sus formas. Yo me paraba en una esquina a tocar mi guitarra y cantar, esperando recibir algo de dinero a cambio para costear la estadía y la alimentación. Un día, comencé a tocar cerca de las 17 horas y en tres horas, tenía agrupada a una gran audiencia de turistas y residentes del lugar, quienes se ubicaron en una pérgola frente a la esquina, solo a escuchar cada canción que tocara, sin intenciones de dejar el lugar y seguir su camino. Cada canción que tocaba era muy aplaudida y toqué hasta agotar todo mi repertorio. Al finalizar mi interpretación, fui a recoger mi dinero recaudado, cuando se me acerca un hombre de la mano de un niño y una niña -asumo sus hijos- y me entrega un billete grande, a lo que respondo… tome, aquí tiene el vuelto, y este responde… no te preocupes por el vuelto, es todo para ti; impactado le reitero… no puedo recibirlo, es mucho, y el, tocándome el hombro me responde; no necesito que me des vuelto, yo quiero darte ese dinero. Emocionado, le di las gracias y le comenté que él no se imaginaba cuanto me servía ese dinero en aquel momento, y él me respondió; No, muchacho, gracias a ti por tu interpretación. Abracé mi guitarra y entre lágrimas, camino a casa, me juré dedicarme a la música por siempre», añadió.

DE REGRESO A CHILE

Claudio planeaba recorrer todo Latinoamérica en ese entonces, pero debido a una fiebre muy potente, tuvo que regresar a Chile.

Decidido a estudiar música, con la idea de dominar el área y poder interpretar lo que fuera en cualquier parte, ingresa el año 2016 a Projazz. Ya en su segundo año de carrera, Claudio fue convocado por una profesora, para formar parte del equipo vocal de una compañía de espectáculos santiaguina, llamada «The Show», en donde pudo mantenerse haciendo conciertos y espectáculos todos los meses hasta egresar de sus estudios.

Mostrando una gran evolución escénica, la compañía lo contrató para formar parte del show oficial, y presentarse en la mayor parte de los eventos privados y públicos que fueran contratados. Para la navidad del año 2018, junto a otros y otras cantantes y, acompañados por la Academia de Baile Rodrigo Díaz, presentaron el levantamiento del árbol navideño, auspiciado por una famosa tienda del retail, en la Plaza de Armas, frente a las más altas autoridades regionales y un público de más de 3.000 personas y transmitido por la televisión abierta en todo Chile.

TERMINANDO ETAPAS EN PROJAZZ

El 12 de noviembre pasado, rindió su último examen que consistió en la creación, montaje y dirección de un concierto de título, el cual llamó «1 Y 1» y que está siendo publicado durante este mes en su canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPqkb9sr2LQQkphxGu-LKJA y en sus redes sociales; Instagram: @soyclaudio_envoz y faceook: @claudio.seba11

BUSCANDO HORIZONTES

Actualmente, con un largo recorrido y un título bajo el brazo, CSG se encuentra en la ciudad de Nueva York, buscando una oportunidad para promover canciones de su propia creación y lograr pisar los más altos escenarios en los Estados Unidos.

Este emergente artista rancagüino los invita para que revisen su Concierto de Titulación que está siendo publicado, y a estar atentos a la apertura de lo que próximamente será su canal de Spotify y otras plataformas digitales de música, buscando ganarse un puesto, y dejando en lo más alto el nombre de Chile.