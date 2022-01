Por: Ximena Mella Urra

Fotos: Marco Lara

El Santuario de la Naturaleza Cerro Poqui, ubicado en el cordón montañoso de Altos de Cantillana en la comuna de Coltauco, es reconocido como tal desde 2018 y tras tiempo en abandono, ahora anunciaron que agregarán infraestructura y mejoramiento acorde para recibir de mejor manera a sus visitantes.

Según el Consejo de Monumentos Nacionales, el área se encuentra inserta en los bosques mediterráneos de Chile central, sector reconocido mundialmente como un “hotspot” de biodiversidad. Lo anterior responde a la riqueza de la flora del lugar estimada en unas 2.500 especies, de las cuales un 50% son endémicas de Chile y un 25% son exclusivas de la zona central. Sin embargo, estas están constantemente amenazadas por las talas ilegales de bosque nativo, la falta de agua, el cambio climático y/o los incendios forestales.

Pero gracias al trabajo mancomunado de un grupo de personas y de privados, ahora contarán con una mejor infraestructura más acorde a lo que necesita un santuario de la naturaleza, como es contar con un guardaparques, accesos a turistas, baños públicos, entre otros. Todo ello sería gracias a donaciones que buscan permitirán preservar de mejor manera el lugar y que esté a libre disposición de los visitantes. Hoy la entrada es gratuita, pero a futuro se cobrará un pequeño monto de dinero para que sea reinvertido en esta conservación tan esperada.

Matías Tobar, coordinador de este santuario natural, relató a #ElRancaguino que dicho patrimonio está incluido dentro de los 34 sitios con más biodiversidad a nivel mundial. “Estamos ubicados en la cordillera de la Costa siendo el segundo sitio prioritario a conservar en la Región de O’Higgins. Es nuestro patrimonio regional muy importante que como habitantes debemos de cuidar sí o sí”. Por eso hace una invitación a visitar el santuario siempre con el respeto hacia la flora y fauna que allí existe.

Agregó que el lugar de algo más de mil hectáreas cuenta con una diversidad única de especies de flora, fauna y funga que solo se encuentran en este sector. “Si no la conocemos y no las cuidamos, en unos años podrían desaparecer. Además, con este patrimonio natural se conjuga una belleza escena importante y un patrimonio histórico también fundamental que debemos proteger”, según dijo Tobar. “Está diversidad está hoy amenazada y si no hacemos algo hoy, en un futuro estas especies pueden desaparecer”.

Algunas de las especies endémicas que solo viven acá como es el borrachito del Poqui, el sapito de Cantillana o el gruñidor de Valeria, entre otras, según nos cuenta el coordinador del Santuario de la Naturaleza.

APOYO FUNDACIÓN

La Fundación Tierra Austral se involucró en este santuario de la Naturaleza siendo clave para ayudar a los encargados del lugar a supervigilarlo. Con capacitaciones, “nos han ayudado también a conservar esta área silvestre protegida privada con distintas herramientas y creando otra capa, la de Derecho Real de Conservación (DRC)lo cual permite que sea doblemente protegida”, argumentó el encargado.

Victoria Alonso, directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral, explicó que son ahora los garantes de su conservación. “Esto es una institucionalidad nueva creada en Chile en 2016 que quiere decir que una organización se asocia con un privado para proteger un lugar como este mediante la herramienta legal del Derecho Real de Conservación, complementando la labor de CONAF, que queda corta ya que tenemos mucha parte del territorio que aún no está protegida”.

Gracias al financiamiento con la Fundación BHP, Tierra Austral cuenta con un capital semilla que le permite invertir fondos en lugares como este para poder tener infraestructura básica y que permita generar ingresos para poder cuidar el santuario, según indicó su representante. “Vamos a generar un control de entrada, un guardaparque capacitado, corregir y señalar bien los senderos, baños, retiro de basura, etc.”, concluyó.

