Por: Tomás Arcas.

Durante la mañana de este jueves, el diputado en ejercicio y senador electo por la Región de O’Higgins, Juan Luis Castro (PS), acudió a las instalaciones de la Dirección General de Aguas (DGA) para presentar una denuncia formal tras acoger las peticiones de la Asociación de Canalistas de Rinconada de Doñihue, quienes acusan que su derecho de aprovechamiento de agua no está siendo respetado.

El médico cirujano fue acompañado por la abogada Karina Lorca y la concejala de Doñihue Evelyn Díaz, quien levantó la denuncia, además de tres agricultores de la zona. El documento fue recepcionado por la jefa de la Unidad de Fiscalización de la DGA, Pamela Morales, y los denunciantes esperan una respuesta durante las próximas semanas.

Castro mencionó que le solicitan al órgano regulatorio “que deje la pasividad y la inacción y proceda a garantizarle a los más débiles el acceso al agua”. “Esta región vive una crisis hídrica con declaración de emergencia, pero no se nota en esta institución aún”, acusó, agregando que existe “una falta de voluntad política de poder estar al lado de los débiles y no dejarlos simplemente a la deriva”.

Además, el senador electo advirtió que, de no recibir “una respuesta plausible, razonable, durante este mes, vamos a ir a otros órganos y sobre todo a la Contraloría, que ya ha fallado reiteradamente a favor de los agricultores que se ven desposeídos del acceso al agua”. “Queremos que el Ministerio de Obras Públicas resuelva rápidamente este problema, porque va a seguir escalando, y es el símbolo de muchos otros agricultores de las riberas del Cachapoal y otros ríos del país que no tienen los accesos pertinentes simplemente porque hay quien se le antoja llevar el cauce hacia otro lado, crear instalaciones o poner cemento de por medio”, argumentó.

Por su parte, Evelyn Uribe manifestó que “hace varios años los vecinos están con el problema del decrecimiento de la cantidad de agua que tienen para regar, teniendo que mendigar agua para poder regar sus siembras de choclos, papas y duraznos”. La concejala aseguró que desde la Municipalidad de Doñihue no se han pronunciado respecto al tema ni se han reunido con los vecinos afectados, además de indicar que son más de 120 familias de pequeños y medianos agricultores las perjudicadas y que se proyectan pérdidas superiores a los 700 millones de pesos chilenos, cifra cercana al millón de dólares.

En el aspecto jurídico, Karina Lorca explicó que la Asociación de Canalistas de Rinconada de Doñihue tiene, “por escritura pública, un derecho de aprovechamiento de agua, consagrado en el Código de Aguas actual”. “En el momento de la escritura, accedían al agua que nace del río Cachapoal y una serie de vertientes con una bocatoma que, tiempo después, fue inundada por un aluvión. Vialidad hizo construcciones, colocó cemento y construyó espacios para evitar el aluvión. Por tanto, en este momento, los pequeños y medianos agricultores solamente se están nutriendo de pequeñas vertientes de manera provisoria y escasa”, comentó.

En la misma línea, la abogada declaró que le solicitan a la DGA, en función de sus atribuciones, “no sólo fiscalizar que aquellos que tienen derecho a aprovechamiento de agua puedan ejercerlo, sino que también concurrir a todas aquellas necesidades de ellos y crear las instancias para que puedan acceder a su uso y goce”.

En representación de su asociación, el agricultor doñihuano Ricardo Acevedo expresó que acudieron a las oficinas de la DGA “porque ya no damos más”. “Tenemos 500 hectáreas perdidas, hay 700 litros de agua por segundo en el río Cachapoal y no pasa nada. El agua es para los (productores) grandes y nos están dejando secos a nosotros”, denunció. Acevedo apuntó que necesitan una nueva bocatoma del río Cachapoal y que han estado abasteciéndose de agua de Lo Miranda, pero “es muy poca y por voluntad de ellos, no más”.

Desde el Ministerio de Obras Públicas indicaron que tanto el Seremi Moisés Sarabia como el director de la DGA en O’Higgins, José Miguel Goycoolea, “no realizarán por el momento ningún comentario respecto a dicha denuncia”.