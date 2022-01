Hoy cuando comienza en Chile la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna, muchas veces nos olvidamos que recién comenzaron a aparecer las primera vacunas contra esta pandemia hace poco más de un año, cuando comenzó una frenética carrera donde cada país luchó para obtener estas vacunas, quedando así una serie de territorios de nuestro mundo rezagados por no contar sus Estados con las capacidades de gestionar el arribo de estas drogas, principalmente por la falta de recursos. Y eso hasta el día de hoy en que hay naciones como la nuestra donde abundan las vacunas, y en otras donde prácticamente no existen.

Y si ya era complejo evitar la entrada del virus cerrando fronteras o poniendo restricciones, comenzaron a aparecer nuevas variantes cada vez más infecciosas aunque afortunadamente -al parecer- no tan letales como las primeras olas.

Sin embargo los números de contagios crecen con fuerza en el mundo, y comienzan a incrementarse en nuestra zona, haciendo que “la vuelta a la normalidad”, es decir al escenario pre pandemia parece no estar cerca. Así nos hemos tenido que acostumbrar a vivir con mascarilla, con vacunaciones periódicas, restricciones de viajes, de aforos entre otras muchas otras consecuencias.

Así al parecer no basta con gestionar un gran programa de vacunación, ni las políticas que cada país pueda tomar. Urge una respuesta global, el llevar las vacunas hasta los 5 mil millones de habitantes de nuestro mundo, ya no por un simple acto de caridad sino como la única manera de evitar este continuo ciclo de expansiones y contracciones de los contagios por la aparición de nuevas cepas, que parecen originarse mayoritariamente en aquellos lugares donde no hay vacunas.

económico de la pandemia por vías diferente al gasto público que deberá mantener para no alterar el humor social, y donde el surgimiento de miles de emprendimientos, en esta difícil coyuntura, arroja algunas luces de por dónde puede ir la solución al problema.

Luis Fernando González V.

Sub Director.