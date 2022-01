Por: Gisella Abarca.

Fotos Nico Carrasco.

Con 34 años de ejercicio profesional en el área de la salud pública, desde el lunes 3 de enero José Antonio Cavieres More es el nuevo director del Servicio de Salud O’Higgins por alta dirección pública, quien desde agosto del 2021 a fines de diciembre ejerció el cargo como director del Hospital de Rengo.

El matrón de la Universidad de Chile que comanda la red asistencial la región cuenta con un magister en Gestión Estratégica de Salud, además de diplomados en Calidad y Acreditación de Salud, en Políticas y Entorno Epidemiológico y Organizacional, en Gestión Estratégica en APS y en Gestión Sanitaria y Políticas de Salud de la Universidad Complutense de Madrid.

Destaca además en su currículum que desde 1987 a marzo del 2010, cumplió funciones como profesional clínico, posteriormente director de Consultorio y finalmente jefe del Departamento de Salud de la comuna de Olivar. En tanto, desde abril de 2010 a julio del 2021 se desempeñó como director de la División de Salud de Rancagua.

Así con una vasta trayectoria en el área de salud, Cavieres llega a hacerse cargo del Servicio de Salud O’Higgins quien comentó que su sello de gestión serán las personas “Este es un desafío profesional, pero también personal. Soy un profesional ligado más de 30 años al área de la salud pública. Me ha tocado ejercer cargos desde el punto de vista clínico hasta alcanzar este cargo más importante dentro de la región”, haciendo una síntesis de su gestión.

En esta línea José Antonio agrega “Mi sello va a estar definido claramente en buscar la efectividad de un sistema de salud para la comunidad. Vamos a centrar todos nuestros esfuerzos para hacer una gestión que esté centrada en las personas en lo que nos corresponda como salud pública”.

Y es que para la nueva autoridad, estos dos años en que la salud ha estado centrada en la pandemia “ha hecho que nuestros funcionarios estén en una situación muy compleja por el esfuerzo que han hecho, por lo que queremos tener un Servicio centrado en las personas, tenemos que cuidar a nuestro personal y bajo esa lógica tenemos que tratar de ir acelerando los procesos y metas que tenemos como servicio para gradualmente ir retomando la normalidad, sabiendo que vamos a tener que seguir conviviendo por mucho tiempo con la pandemia del coronavirus, lo que puede retardar los procesos”.

LISTA DE ESPERA

Una de las metas del nuevo director es trabajar fuertemente en bajar las listas de espera que en este último tiempo se han incrementado de sobre manera llegando a más de 25 mil pacientes en lista de espera quirúrgica y más de 145 mil personas en lista de espera de especialidades.

¿Cómo director qué va a hacer para trabajar en aminorar las listas de espera?

R.- En la primera reunión que tuve con los directores, subdirectores y jefes de unidades de la Dirección de Servicio, mi planteamiento fue que una de las preocupaciones y en acción era acercarnos en el tema de las listas de espera. Lamentablemente la pandemia provocó un impacto importantísimo, no solo en este servicio; sino que a nivel nacional frente al retraso de atención de pacientes que están esperando por atención.

Uno de los objetivos de mi función en este periodo como director del Servicio de Salud es centrarnos en las listas de espera. Resolver listas de espera quirúrgica y de especialidades va a llevarnos un tiempo, pero ya comienzo reuniones con todos los hospitales que tienen resolución quirúrgica para trabajar en resolver esa situación que complejiza la atención de salud, pero también complica a muchos de los habitantes de la región.

¿Cuántas personas que se encuentran en lista de espera quirúrgica y de especialidades?

R.- En la parte quirúrgica tenemos más de 25 mil personas una cifra importante, en especialidades más de 145 mil. En pandemia todo lo que era situación quirúrgica de urgencia se resolvía y algunos hospitales tuvieron la posibilidad de trabajar en estas listas de espera. El problema fue que como ya había una lista de espera pre pandemia que se incrementó durante la pandemia, la posibilidad que teníamos como salud pública de responder era menor al ingreso de pacientes que aumentaron estas listas, por lo que hubo una acumulación lógica de espera. Ahora tenemos que ir resolviendo eso y uno de mis objetivos es avocarme al tema de resolver las listas de espera lo que más podamos y en el tiempo más breve.

Para cumplir su objetivo de bajar las listas de espera ¿Qué va a hacer para que los funcionarios de salud se mantengan en la red asistencial y no haya una fuga de estos como pasa actualmente?

R.- Como le comenté, durante la semana me reuniré con los directivos de los hospitales que tengan resolución quirúrgica para ver cómo vamos a abordar las listas de espera y les diría a nuestros funcionarios que vamos a ir caso a caso, hospital a hospital, porque cada hospital tiene una realidad. Abordar las listas de espera no puede ser sin los funcionarios, porque si no considero el personal que se requiere para sacar adelante esa tarea, estamos destinados a que la cosa no funcione y mi intención es que eso no pase.

AMBULANCIAS SAMU

Durante un tiempo, las ambulancias SAMU han sido protagonistas de diversos episodios relacionados con su mantención en que ha habido reventón de neumático, salida de amortiguador, aires acondicionados descompuestos al igual que el inversor de corriente para encender equipos, móviles que ya cumplieron los 5 años de antigüedad de la ley y que trabajan por sobre el kilometraje requerido, entre otras falencias.

¿Cuál va a ser su propuesta para mejorar el parque automotriz del SAMU?

R.- Estoy recabando información de todos los servicios, incluido el SAMU que tiene dependencia jerárquica de esta dirección y me tengo que reunir con el Director de la Base SAMU O’Higgins para ver esta situación. Estoy claro que hay dificultades respecto que no todas las Bases SAMU están operativas en un 100%, que hay problemas de vehículos, para que se pueda hacer un buen trabajo pospuesto que hay que reconocerlo, no se puede tapar el sol con un dedo. Sé que ha habido problemas por el tema de mantenciones, pero no he tenido reunión con el jefe de SAMU para que me plantee esas dificultades y buscar soluciones.

Para mí, el SAMU cumple una función importantísima en la región y en el país, donde en cualquier urgencia médica están ahí respondiendo independientemente de las falencias que tengan como servicio, hay un compromiso y trabajo que hay que reconocer de su personal tanto del SAMU y de todos los hospitales. En pandemia la gente de APS de la región ha hecho un trabajo enorme donde se debe reconocer el sacrificio que han realizado donde agradecemos que ellos estén.

¿Será un director de terreno o de oficina?

R.- Hay cosas que derechamente no tiene que verlas en la oficina, pero quiero ser un director cercano con la gente, que noten que yo siendo su jefe superior, soy alguien que quiere palpar la realidad de los hospitales, tengo la experiencia de un hospital y no es fácil trabajar con todas las carencias y dificultades que tienen.

En la vida y en los trabajos no es una cosa de llegar a un puesto, ser jefe y nada más, creo sinceramente que en los trabajos las relaciones humanas marcan una diferencia y voy a tratar de ser un director muy cercano con los funcionarios, con una relación de confianza y de respeto, y esa es la línea que voy a tratar de implementar.

NUVEOS HOSPITALES PARA LA REGIÓN

En este tiempo de pandemia, la dirección del Servicio de Salud trabajó en el Convenio de Programación firmado en 2018, continuando las acciones para avanzar en los proyectos de normalización de los hospitales de Pichilemu que avanza a una mediana complejidad, Rengo que será el tercer hospital de alta complejidad de la región y la conservación del Hospital de Graneros que data de 1928.

Para la construcción y el desarrollo de los dos primeros recintos asistenciales que cuentan con un gasto aproximado de 133 mil millones de pesos, el 28 de octubre pasado se realizó una licitación pública internacional dijo el director del Servicio de Salud, José Antonio Cavieres “El hospital de Rengo y Pichilemu van de la mano, es un proyecto está en proceso de licitación el que prontamente debiera cerrarse”.

Agregó que para la conservación del Hospital de Graneros que ya cuenta con financiamiento aprobado, “se planteó la situación de mejorar las condiciones de infraestructura que son necesarias realizar; y continuaremos con este plan de financiamientos de obras en la región, porque es importante mejorar infraestructura de hospitales y centros de salud y si podemos sumar nuevas creación de establecimientos sobre todo en atención primaria, vamos a hacerlo y vamos a empujarlo con fuerza”, finalizó.