La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando un posible femicidio con posterior suicidio tras el hallazgo del cadáver de una mujer en el sector de Portezuelo en Pelequén, comuna de Malloa.

Para esto, la policía civil en compañía de Peritos del Laboratorio de Criminalística (LACRIM) Regional de la PDI, llegaron al lugar para investigar los hechos que de acuerdo a lo informado por la BH Rancagua, al realizar el examen del cadáver que fue encontrado en el maletero del automóvil, se estableció que la muerte fue provocada por un tercero, puesto que se hallaron signos de estrangulamiento.

“En el reconocimiento externo policial pudimos observar como lesión principal una asfixia con estrangulamiento a nivel cervical, con una data estimada de muerte de 10 a 12 horas”, detalló el comisario Alejandro Morales, de la BH de Rancagua.

Asimismo, la PDI informó que durante de la tarde de este domingo, familiares de la fallecida, interpusieron una denuncia por presunta desgracia por la mujer de 37 años, debido a que no tuvieron noticias de ella durante varias horas.

FEMICIDIO COMO PRINCIPAL HIPÓTESIS

La policía civil sospecha que el vehículo fue dejado por su esposo de 42 años, quien -de acuerdo con la información preliminar- se suicidó a unos dos kilómetros de distancia, tras lanzarse a la Ruta 5 Sur a la altura de Pelequén. Aproximadamente dos kilómetros del predio donde se encontró el cuerpo de la mujer.

Conforme a datos que han trascendido, testigos habrían señalado que el hombre se lanzó hacia el camión de manera intencional, evidenciando una actitud suicida.

En tanto, el vehículo donde fue encontrado el cuerpo de su esposa, sería de propiedad del matrimonio que tiene dos hijos, por lo que los investigadores manejan como principal hipótesis un femicidio y posterior suicidio, teniendo en cuenta que la pareja habría estado atravesando un proceso de separación durante los últimos días.

“Tenemos que establecer la vinculación entre las dos muertes, pero no hemos descartado ninguna circunstancia. No se descarta el femicidio con posterior suicidio, es lo que estamos investigando y no tenemos ningún antecedente distinto o que nos permia suponer una tesis alternativa”, apuntó el fiscal Osvaldo Yáñez quien indicó que no existían denuncias previas contra el presunto victimario por violencia intrafamiliar.