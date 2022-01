Por: Gisella Abarca.

Luego de una hermética jornada, a las 08:00 horas de este martes, se dieron a conocer los resultados de los puntajes de la Prueba De Transición (PDT) a la universidad para el proceso de Admisión 2022 donde los alumnos pudieron consultarlos en línea las páginas de Acceso Mineduc y el DEMRE.

Y fue así como 8 puntajes nacionales obtuvo la región de O’Higgins en la Prueba De Transición (PDT), 7 de ellos de Matemáticas, uno en Historia.

En detalle los puntajes nacionales son del Instituto O’Higgins donde tres de sus alumnos destacaron a nivel nacional con sus respuestas, en el Colegio Inglés Saint John dos estudiantes se quedaron con el puntaje mayor, al igual que el Colegio La Cruz donde dos de sus alumnos tuvieron destacable resultado y un alumno del Instituto Inglés, todos establecimientos educacionales particulares de la Provincia de Cachapoal.

El liceo bicentenario Óscar Castro Zúñiga se quedó con un puntaje regional que lo obtuvo Hedder Espinoza Arriagada quien obtuvo puntaje regional en la prueba de Lenguaje.

Instituto O’Higgins

Los alumnos Andrea Gutiérrez Silva, Fernanda Soto Arriarán y Francisco Yáñez Sáez, obtuvieron 850 puntos en las Pruebas de Transición de Matemáticas e Historia, logro que toman con felicidad y respeto, ya que este reconocimiento les abre las puertas para continuar su enseñanza superior en lo que ellos quieran estudiar.

Andrea Gutiérrez Silva que fue puntaje nacional de Matemáticas dice que está decidida a estudiar Ingeniería Plan Común en la Universidad Católica quien comenta que desde el lunes está asimilando la noticia “me llamaron el lunes en la mañana, aún estaba acostada y era del Ministerio de Educación para decirme que había sacado puntaje nacional en Matemáticas. Quedé en shock, yo sabía que me había ido bien, pero no para puntaje nacional, igual durante toda la media nos prepararon en las clases y a la primera persona que hablé fue a mi mejor amiga y a la segunda a mi profe de matemáticas, luego llegaron mis papás que estaban felices y nos fuimos a celebrar”.

En tanto, Fernanda Soto Arriarán que también obtuvo puntaje nacional de Matemáticas cuenta que su futuro eligió la carrera de Ingeniería en Biotecnología Molecular en la Universidad de Chile “Estoy muy feliz al igual que mi familia, estaba durmiendo cuando me llamaron y llegó toda mi familia para saber si me estaban llamando por los resultados, estábamos esperando porque me preparé mucho con preuniversitario, el colegio y cuando supe me puse a llorar de alegría.

Por su parte, el alumno Francisco Yáñez Sáez sacó puntaje nacional en Historia.

Por medio de sus redes sociales el colegio rancagüino felicitó a sus puntajes nacionales “Felicitamos a Fernanda, Andrea y Francisco y a sus familias, por este importante logro, y reiteramos nuestros deseos de éxito en sus próximos desafíos. Estamos muy orgullosos de ustedes”.

Colegio Inglés Saint John Rancagua

El Colegio Inglés Saint John Rancagua que ya está celebrando al tener en sus filas a dos puntajes nacionales en

Matemáticas. Se trata de los alumnos Mario Pedemonte Piazzoli y Elías Ayaach Arvelo se distinguen con este destacado resultado.

El estudiante Elías Ayaach Arvelo eligió ingeniería en informática para su futuro cuenta que “Estaba en mi casa jugando en el PC cuando cerca de las 11:30 de ayer (lunes) me llamaron y me dijeron que era puntaje nacional, me emocioné saltando con mi familia. Si bien me preparé muy bien y sabía que me había ido bien, uno nunca sabe si se puede equivocar en alguna por ahí y no pasó”. Agrega “Siempre me ha gustado la ingeniería y pretendo postular a Ingeniería en Informática en la Católica, pero estoy esperando respuestas de universidades en Estados Unidos, porque postulé para allá y en eso estoy en la espera”.

En tanto, Mario Pedemonte Piazzoli quien estudiará ingeniería en la Ingeniería cuenta que “estaba durmiendo cuando me llamaron, sabía que me había ido bien en la prueba y lo esperaba. Estudiaré ingeniería plan común y luego seguir ingeniería en software”.

Por su parte, la rectora del Colegio Inglés Saint John Rancagua, Ana María Garrido dio a conocer que los alumnos egresaron con importantes reconocimientos tanto por su formación valórica como académica, demostrando siempre ser excelentes personas, sostuvo que “esto se toma con mucha alegría especialmente los alumnos y esa un tanto predecible porque son niños tremendamente comprometidos, buenos estudiantes, muy responsables y con mucho apoyo de parte de sus familias. Ellos fueron dos puntajes nacionales, pero tuvimos 8 puntajes sobre 800 puntos que por poquito pudieron haber sido nacionales y un puntaje en Ciencias 835 que es el mejor puntaje regional”.

Instituto Inglés

El Instituto Inglés se hizo merecedor de un puntaje nacional con Hugo Alejandro Holmgren Ruz, quien a diferencia de los otros puntajes nacionales se enteró este martes de la buena noticia “a las 08:00 en punto me enteré, estoy feliz, porque voy a estudiar ingeniería en la Católica, eso era lo que quería desde siempre”. Cuenta que estaba con su madre quien le consultó “¿oye 850 es buen puntaje o no?, y le dije es nacional!! me felicitó, estamos súper contentos; pero lo esperaba, porque trabajé mucho para esto, así se consiguen las cosas”, remata el estudiante.

En tanto, la Vicerrectora del Instituto Inglés, Carolina Hernández expuso “estamos muy contentos, felices de ver que el trabajo de todos nuestros niños dio frutos, en especial Hugo que se preparó mucho, que ha hecho muy bien su trabajo desde que está en el colegio. Destacar a la generación 2021, porque tuvimos muy buenos puntajes en general y que trabajaron junto a sus profesores muy bien, es el trabajo de muchos años desde muy pequeños hasta que egresan”.

Colegio La Cruz

En el Colegio La Cruz de Machalí hubo dos puntajes nacionales de Matemáticas que recayeron en la alumna Fernanda Vicente

Goecke y el estudiante Javier Gil Nicoletti, ambos de la generación 2021 que se tuvieron que formar en medio de la pandemia.

En sus redes sociales el colegio La Cruz expuso “felicitaciones generación 2021 por el trabajo de estos años, por su perseverancia y adaptación al escenario que les tocó vivir. Sus resultados son el fruto de eso. Una mención especial para Fernanda Vicente G. y Javier Gil N. por sus puntajes nacionales en matemáticas”.

Liceo Óscar Castro se quedó con un puntaje regional en Lenguaje

Por medio de redes sociales desde el municipio saludaron a Hedder y su familia por el importante logro académico “que demuestra la perseverancia, constancia y dedicación son los mejores aliados para concretar sus sueños”, indicaron.